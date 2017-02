Tirage au sort: Chiudinelli d'entrée

Marco Chiudinelli (146e mondial) affrontera Jack Sock (20e) en ouverture de la rencontre de 1er tour du groupe mondial de Coupe Davis vendredi entre les Etats-Unis et la Suisse, à Birmingham (Alabama), selon le tirage au sort effectué jeudi. Débuts des hostilités à 22h (heure suisse). Le deuxième simple, dans la foulée, opposera John Isner (ATP 23) à Henri Laaksonen (ATP 127).

Sock et Chiudinelli se sont rencontrés une fois jusqu'à présent, lors du 1er tour de l'US Open en 2010, et «Chiudi» l'avait emporté en quatre sets. A l'époque toutefois, Sock avait à peine dix-huit ans et n'était pas encore passé officiellement professionnel. En ce début d'année 2017, l'Américain est en forme. Il a remporté le tournoi d'Auckland (NZL) et s'est incliné en quatre sets face à Jo-Winfried Tsonga au 3e tour de l'Open d'Australie. Chiudinelli, lui, n'a pas encore gagné de match.

Isner et Laaksonen s'affronteront pour la première fois. Le géant américain (2m08) ne brille pas particulièrement en Coupe Davis. Il n'a remporté que 11 de ses 21 matches. Laaksonen de son côté a gagné 6 parties pour 3 défaites seulement.

Le double de samedi prévoit une opposition entre Steve Johnson/Sam Querrey et Antoine Bellier/Adrien Bossel. Mais ce programme est susceptible de changer, et il existe une probabilité assez forte que Chiudinelli et Laaksonen soient aussi alignés en double. Les compositions du double et des deux simples du dimanche peuvent être modifiées jusqu'à la dernière minute, sans justification publique nécessaire.

Le tableau pour dimanche prévoit encore un match Sock - Laaksonen, suivi d'Isner - Chiudinelli. (ats/nxp)