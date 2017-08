Un adversaire de moins pour Roger Federer

Tête de série no 3 et adversaire potentiel du Bâlois en demi-finale, Dominic Thiem a bu la tasse. L'Autrichien s'est incliné 6-4 6-7 (7/9) 7-5 devant l'Argentin Diego Schwartzmann (ATP 36). Cette défaite est mortifiante pour Thiem qui a bénéficié de quatre balles de match et qui a mené 5-2 dans la manche décisive.

Elle était aussi prévisible dans la mesure où l'Autrichien traverse une période bien délicate depuis Roland-Garros où il avait été demi-finaliste devant Rafael Nadal. Avant de venir à Montréal, il avait ainsi, disputé quatre tournois sans pouvoir une seule fois se hisser en quart de finale.

Roger Federer sera en lice à 12h30 (18h30 en Suisse) ce mercredi face au Canadien Peter Polansky (ATP 116). Il n'aura finalement pas les honneurs de la «night session». Légèrement blessé, Milos Raonic (ATP 10) a, en effet, demandé aux organisateurs d'entrer le plus tard possible dans le tournoi. La requête du Canadien, qui sera opposé au Français Adrien Mannarino (ATP 42), a été bien sûr acceptée. (ats/nxp)