Wawrinka face à Paire ou Carreno Busta

Stan Wawrinka sera sur ses gardes dès le 2e tour du Masters 1000 de Madrid, la semaine prochaine. Exempté du 1er, le no 3 mondial affrontera le vainqueur du match entre le Français Benoît Paire et l'Espagnol Pablo Carreno Busta.

Paire (55e mondial) et Wawrinka se connaissent parfaitement, et nul doute que l'Avignonnais, s'il franchit l'obstacle Carreno Busta, cherchera à améliorer ses statistiques contre le Vaudois (qui mène 7-2 dans leurs duels). Carreno Busta s'annonce comme un «morceau» plus coriace. Actuel 21e mondial, l'Espagnol traverse plutôt une bonne phase.

Mais Wawrinka mène 3-0 dans leurs face-à-face. Il avait ainsi battu l'Espagnol en deux sets secs récemment au Masters 1000 d'Indian Wells, en demi-finales. Mais c'était sur dur (terre battue à Madrid). Il a aussi nettement pris le dessus sur lui l'an dernier en quarts de finale du Geneva Open.

En cas de victoire, Wawrinka pourrait affronter en 8es de finale l'Américain Jack Sock (ATP 14). (si/nxp)