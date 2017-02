Vigilant, Alan Roura savoure ses dernières heures en mer

Arnaud Boissières hier, Fabrice Amedeo ce matin, Alan Roura dimanche. Les arrivées des aventuriers se succèdent mais ne se ressemblent pas. Le village du Vendée Globe est démonté et laisse place à un large terrain vague où subsistent quelques infrastructures dédiées à l’événement. Mais ce paysage d’après-fête n’enlève rien à l’engouement des spectateurs, qui viennent à chaque fois par milliers saluer les marins au retour de leur odyssée.

L’accueil est le même pour tous, quel que soit le classement, et les Sablais tiennent à le faire savoir. Et entre chaque passage du fameux chenal, un calme de veillée d’armes se réinstalle. Quelques badauds et familles arpentent les pontons et admirent les trois voiliers, derniers arrivés, amarrés. Les préparateurs s’affairent çà et là. La douceur des après-midi encourage à la flânerie sur l’immense plage qui se découvre à marée basse. On festoie et on se repose en attendant le prochain.

En mer, le Genevois Alan Roura, qui savoure ses dernières heures de course, ne relâche pas son attention pour autant. «C’est assez stressant, il y a pas mal de monde sur l’eau, des cargos, des pêcheurs, a raconté le jeune skipper joint vendredi soir par téléphone satellite. Je dois rester vigilant à 100%. Ce matin, je me suis encore réveillé à 300 mètres d’un cargo. Je dois oublier l’idée de dormir avant l’arrivée.»

Filant à 14 nœuds en ligne droite vers le but, le skipper de La Fabrique doit encore affronter les caprices de la mer avant un repos mérité. «Je navigue dans une brume très dense, je ne vois pas le sommet du mât, a-t-il encore raconté. Il y a des grains de pluie, ce n’est pas une fin très confortable. Mais au moins, je vais assez vite vers le but, j’espère que ça va durer.»

Interrogé sur ses appréhensions de retour à la vie de terrien, Alan a déclaré ne pas trop s’en préoccuper. «Je crois que je ne réalise pas bien ce qui m’arrive, et ce qui va m’arriver ces prochaines heures. Pour l’instant, j’essaie simplement de vivre le moment présent. Ce n’est pas maintenant qu’il faut se poser trop de questions.»

Côté ponton, la délégation qui a fait le déplacement pour accueillir l’unique marin suisse engagé dans cette épreuve se prépare. Myriam, la maman, a pris l’avion vendredi avec quatre de ses proches amies. «Je suis surexcitée, reconnaît-elle. Ça fait plus de trois mois qu’on ne respire plus. Qu’on cherche à s’occuper entre chaque pointage pour ne pas trop penser à lui. Ça va être un grand soulagement de le voir arriver.»

Aurélia, sa compagne et cheffe de projet, affiche quant à elle un large sourire. «J’ai des explosions de joie, s’exclame-t-elle. Je suis tellement heureuse. Ce que nous vivons depuis un an est énorme.» Tout est prêt pour l’accueil. La fête devrait être à la hauteur de l’exploit qu’Alan s’apprête à signer. (24 heures)