60e Fête des moutons au col de la Gemmi

La 60e Fête des moutons s'est tenue dimanche au col de la Gemmi, entre les cantons de Berne et du Valais. Le moment fort de la manifestation est la distribution aux quelque 700 ovins du «Gläck», un mélange céréales.

Les visiteurs ont quant à eux pu déguster dès l'aube un «petit déjeuner des bergers», après lequel un service religieux était proposé au bord du lac de Dauben. Parmi les autres réjouissances: un lancer de drapeaux et une épreuve de tir à la corde, le tout en musique, selon un communiqué de l'office du tourisme de Loèche-les-Bains (VS).

La Fête des moutons est une rencontre amicale entre Valaisans et Bernois de l'Oberland, dont de nombreux agriculteurs et bergers. Les échanges se font autour de raclettes, de saucisses et de viande séchée.

La manifestation a été organisée pour la première fois en 1957 par des bergers valaisans afin de marquer la moitié de la saison à l'alpage. Les moutons redescendent dans la vallée mi-septembre. Depuis 1958, l'événement est organisé conjointement par les éleveurs valaisans et bernois. (ats/nxp)