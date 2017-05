Alerte aux allergiques: pic de pollens prévu ces jours

Les personnes sensibles aux pollens doivent se préparer à vivre des journées éprouvantes.

Le froid et la pluie ont retardé l'éclosion des graminées, laissant aux personnes allergiques un certain répit. Or cet épisode va bientôt prendre fin avec le retour de températures plus clémentes.

«Il faudra dès à présent compter avec de fortes concentrations, sauf en montagne, où les graminées s'épanouissent plus tard», indique Regula Gehrig, spécialiste en phénologie chez MétéoSuisse, citée dans un communiqué mardi par le Centre d'allergie suisse «aha!».

Ne pas sous-estimer l'allergie

Les individus sujets au rhume des foins craignent en particulier les concentrations de graminées. Ces dernières représentent le plus important pollen allergène dans nos contrées. Plus de 1,2 million de personnes y sont exposées en Suisse.

Pour elles, l'arrivée de la belle saison est synonyme d'incommodités. D'autant plus que la période d'éclosion des graminées est longue. Entre mai et début août, ces pollens provoquent des éternuements, des irritations des yeux, des rhumes ou des congestions du nez, des démangeaisons aux oreilles et au visage.

Le Centre d'allergie suisse conseille aux personnes concernées d'être attentives et de vérifier la cause de leurs allergies en cas de doute. Non traités, ces maux peuvent en effet évoluer en asthme.

Les médicaments proposés sous la forme de spray nasal, gouttes et autres tablettes permettent de soulager les symptômes. L'immunothérapie ciblée permet quant à elle de désensibiliser lentement le corps en l'espace de trois à cinq ans. De sorte que l'organisme s'habitue aux allergènes et cesse d'y répondre par des réactions allergiques.

Recommandations

Lorsque de fortes concentrations de pollen sont annoncées et en cas de temps ensoleillé et venteux, il est conseillé de ne pas s'exposer trop longtemps à l'air libre. Les lunettes de soleil sont également recommandées.

L'une des raisons avancées pour expliquer la forte augmentation des allergies durant ces dernières décennies est notre standard particulièrement élevé en matière d'hygiène.

Selon cette théorie, notre système immunitaire est de moins en moins souvent confronté à des «ennemis naturels» tels que parasites, virus et autres bactéries. Il développe de ce fait toujours plus de défenses à l'égard de substances inoffensives.

www.pollenundallergie.ch (ats/nxp)