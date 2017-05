Allocations de formation pour les moins de 16 ans

Les jeunes qui commencent une formation professionnelle avant l'âge de 16 ans devraient bénéficier de l'allocation correspondante dès le début de leur cursus. La commission de la sécurité sociale du National soutient par 20 voix contre 2 une initiative parlementaire PDC.

Allocation pour enfant

Les jeunes qui entament leur formation avant 16 ans n'ont pour l'instant droit qu'à une allocation pour enfant dont le montant est inférieur, rappelle la commission dans un communiqué vendredi. Elle est d'au moins 200 francs alors que l'allocation de formation professionnelle se monte à 250 francs minimum.

Cette dernière cesse d'être versée à la fin de la formation. Selon l'initiant Stefan Müller-Altermatt (PDC/SO), il n'est donc pas cohérent ni judicieux de faire dépendre le début du versement de l'allocation professionnelle de l'âge.

Dépenses onéreuses

Les élèves entrant à l'école plus tôt, certains jeunes effectuant un apprentissage de trois ans ne bénéficient que d'allocations pour enfant durant un tiers du temps alors que les dépenses pour des achats de formation sont souvent onéreuses. Les montants en jeu avec l'initiative sont relativement modestes, cela représenterait au plus 550 francs de plus pour les familles touchant les montants minimaux. (ats/nxp)