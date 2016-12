Amaudruz a conduit en ignorant des mises en garde

Sévérité et empathie des politiques

Les déboires de Céline Amaudruz ont suscité hier de multiples réactions, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les partis. Sa propre formation, au niveau national, a indiqué que l’élue gardait ses fonctions. L’UDC attend la fin de la procédure pénale. «Elle garde toute ma confiance, déclare Marc Fuhrmann, président de l’UDC genevoise. C’est une bosseuse hors pair qui consacre beaucoup de temps et d’énergie à ses dossiers et je suis certain que cela ne changera pas.»



Dans d’autres partis, certains sont surtout surpris par la consommation d’alcool. «C’est énorme, ce n’est pas juste un verre de trop, avertit Bertrand Buchs, président du PDC et médecin. Elle doit faire attention. L’alcoolisme est un problème grave et triste.» Sa décision de conduire empire le tableau: «Le plus choquant, c’est qu’elle a pris le volant totalement ivre, alors qu’elle aurait pu prendre un taxi ou appeler Nez Rouge», déclare Ana Roch, présidente du MCG.



Mais c’est principalement le comportement de la parlementaire lors de son interpellation qui déchaîne les commentaires les plus durs, surtout à gauche.



«Mettre la police sous pression en se prévalant de son titre de conseillère nationale, refuser l’éthylomètre ou appeler jusqu’à un conseiller fédéral, sans doute dans l’espoir d’éviter la sanction: tout cela évoque une tentative de se soustraire aux conséquences de ses actes», estime Nicolas Walder, président des Verts, épinglant une attitude «irresponsable». Une démarche «inadmissible», selon la présidente du PS: «Cela donne une image déplorable, commente Carole-Anne Kast. Sa tentative ultérieure de communication était en outre malhonnête: en faisant mine de jouer la transparence, elle visait à étouffer les éléments les plus graves de l’affaire. L’un de nos membres s’est fait interpeller par le passé dans des circonstances semblables: il n’a appelé ni procureur ni conseiller fédéral, il a reconnu son erreur, payé son amende et s’est mis à la marche à pied.»



Les appels téléphoniques de la conseillère nationale inspirent davantage de mansuétude à Ana Roch: «Qu’elle ait ameuté toutes les personnes susceptibles d’interférer laisse penser qu’elle espérait bénéficier d’un passe-droit, ce qui est très maladroit, admet-elle. Mais c’est aussi une réaction humaine, sans doute liée à la panique.»



Cheffe de groupe du PLR, Nathalie Fontanet va plus loin. «Qui peut imaginer qu’elle ait voulu un passe-droit? demande la députée. Vit-on dans une république bananière où, face à la police, il suffit d’utiliser son téléphone pour échapper aux sanctions? Des élus ont déjà vécu la même chose et ont été punis. L’acharnement actuel sur les réseaux sociaux à son égard est sans doute lié à son appartenance politique. C’est désolant. On peut ne pas partager les idées de quelqu’un sans vouloir le mettre à mort. Veut-on qu’elle se pende?» Et d’exhorter: «Qu’on la laisse en paix! Elle a pris conscience de sa faute et l’a admise. Elle sera sanctionnée administrativement et pénalement et elle écope aussi d’une exposition médiatique qui ne frapperait pas M. ou Mme Tout-le-Monde.»

