Anis amri est passé par la Suisse

Il était assis dans un bus, direction Zurich, avec de faux papiers d’identité. Quand la police allemande l’a contrôlé en juillet dernier à Friedrichshafen, Anis Amri avait tout du migrant classique en situation irrégulière. Après avoir découvert sa véritable identité – celle d’un voyageur tunisien parmi tant d’autres –, les agents l’ont laissé filer, selon une information révélée hier par le Tages-Anzeiger. Après tout, comment deviner à ce moment-là que le jeune homme provoquerait le 19 décembre un carnage sur le Marché de Noël de Berlin?

Un peu plus d’un an avant le contrôle, Anis Amri aurait également séjourné deux semaines en Suisse, selon Walid Amri, le frère du terroriste abattu vendredi à Milan. Interviewé par la SonntagsZeitung, ce dernier explique savoir peu de choses sur ce passage helvétique. À cette époque, Amri ne communiquait presque pas avec sa famille, à cause «d’une peur panique de la police». Les raisons de son intérêt pour la Confédération restent ainsi pour l’heure mystérieuses.

«Faux papiers courants»

Mais pourquoi la police ne l’a-t-elle pas soupçonné lors du premier contrôle? N’avait-elle pas des indices suffisants pour permettre de le garder en détention? «Si l’individu faisait l’objet d’un mandat d’arrêt au moment des contrôles, la police l’aurait arrêté, précise pour sa part Cathy Maret, cheffe de la communication à l’Office fédéral de la police (FedPol). Mais si la personne ne figure pas dans les systèmes d’information de police, il n’y a pas de raisons de l’incarcérer.» Quant aux moyens de transport empruntés par les terroristes, il n’y a pas non plus de généralités. «Tous les transports sont possibles. On ne peut pas dire que les bus sont spécialement privilégiés», relève Cathy Maret.

S’il est difficile d’établir un «mode opératoire classique du djihadiste», ce n’est pas la première fois qu’un terroriste en devenir passe par la Suisse.

Le dernier cas en date est celui d’Adel K., qui a transité par Cointrin en mai 2015. Celui qui allait tuer un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray (Normandie) en juillet avait tenté de rejoindre la Syrie avec un complice via Genève.

Notre pays serait-il en passe de devenir un nouveau nid à djihadistes? «Bien que nous nous trouvions au cœur de l’Europe, il n’y a pas de raison que les terroristes s’intéressent davantage à notre pays qu’à d’autres», rassure Cathy Maret. (Le Matin)