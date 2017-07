Après 20 ans, un meurtrier présumé est interpellé

La police a arrêté l'assassin présumé d'une octogénaire, 20 ans après les faits survenus à Küsnacht (ZH). L'homme a été extradé en avril depuis l'Espagne suite au braquage d'une bijouterie en Suisse. C'est alors que les soupçons de meurtre se sont portés contre lui.

Le Ministère public zurichois a confirmé à l'ats que l'homme extradé - un Italien âgé de 73 ans - pourrait bien être l'auteur du meurtre survenu en juillet 1997. Les indices permettant de le soupçonner sont concrets. Le Blick a révélé l'information dans son édition de mercredi.

Le suspect a été extradé vers la Suisse après qu'une enquête pénale a été ouverte contre lui pour vol à main armée, séquestration et contrainte sexuelle, précise à l'ats le Département fédéral de justice et police (DFJP). Selon le Blick, l'homme aurait braqué une bijouterie et abusé sexuellement de la fille mineure du bijoutier.

Ouverture d'une enquête

La Suisse va transmettre aux autorités espagnoles une demande formelle complémentaire pour étendre la procédure d'extradition à l'enquête sur le meurtre de Küsnacht, écrit le DFJP. Le Ministère public zurichois a ouvert une enquête pénale pour assassinat.

Le 4 juillet 1997, une femme âgée de 87 ans - millionnaire selon le Blick - a été découverte ligottée et sans vie dans sa cave. Elle a succombé à des blessures subies lors d'une agression d'une extrême violence. (ats/nxp)