Avez-vous vu cette personne?

La police valaisanne diffuse un avis de disparition et prie toute personne susceptible d'avoir des informations sur le jeune homme de les lui transmettre au 027 326 56 56.

Le jeune homme répondant au nom de Martin Seiler, né le 9 octobre 1988, a quitté son domicile de Steg pour se rendre dans la région de Ganterwald- Wasenalp pour y faire une randonnée à ski, le 5 février vers 11 heures du matin.

Il mesure 1,80 mètre, pèse 70 kilos, est châtain clair et a les yeux marrons. Il est svelte. Il a une barbe de trois jours. A son départ, il portait une veste orange et un pantalon bleu et avait un sac à dos noir et un splitboard.