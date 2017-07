Berne applique avec succès les accords de Dublin

Les chiffres dévoilés mercredi par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) l'ont clairement démontré. Le nombre de demandes d'asile en Suisse au premier semestre n'a jamais été aussi bas, retrouvant ses niveaux de 2010. Alors que le voisin italien suffoque sous les arrivées massives de migrants, s'interroge le Tages-Anzeiger dans son édition du 20 juillet.

Rien de surprenant toutefois pour le SEM, qui rappelle que l'Italie enregistre systématiquement toutes les arrivées sur son sol. Et qu'au nom des accords de Dublin, les réfugiés déboutés en Suisse peuvent être refoulés vers leur pays d'enregistrement. Ces cas Dublin sont en outre traités prioritairement par Berne, tout comme ceux qui n'ont aucune chance de voir leur demande d'asile reconnue.

Durcissement des pratiques

Une politique qui n'est pas passée inaperçue au HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Selon un porte-parole, la Suisse est le pays d'Europe qui applique le plus strictement les accords de Dublin et refoule le plus de personnes vers leur pays d'enregistrement.

En outre, Berne a durci sa pratique avec les Érythréens. Ceux-ci ne reçoivent plus désormais qu'un accueil provisoire. La provenance des réfugiés explique également cette évolution, selon Constantin Hruschka, de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés).

«Actuellement ce sont beaucoup de Nigériens, de Guinéens ou de personnes d'Afrique de l'Ouest», des personnes qui ne recherchent pas l'asile mais plutôt du travail au noir. «Beaucoup d'entre eux restent pour le moment en Italie tandis que d'autres cherchent à passer en France.»

Le programme fonctionne mieux

Quant au programme de relocalisation de l'Union européenne, il fonctionne mieux que précédemment. Depuis le début de l'année, près de 4000 migrants ont été transférés depuis l'Italie dans d'autres pays. «Certains restent en Italie dans l'espoir de pouvoir être déplacés vers un autre endroit en Europe», explique Constantin Hruschka.

Ajouté au fait que l'Allemagne est moins perçue comme une destination privilégiée, la Suisse a perdu son statut de nation de transit. Le situation pourrait toutefois évoluer très rapidement. «Si le mois de juin a été calme aux frontières, cela ne veut pas dire que juillet et août le seront tout autant», prévient Constantin Hruschka.

(nxp)