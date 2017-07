Berne et Fribourg touchés par de forts orages

Les cantons de Fribourg et Berne notamment ont été touchés par de fortes pluies et de la grêle. Dans le canton de Fribourg, environ 60 interventions ont été effectuées dès 16 heures. Aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Au total, seize corps de pompiers ont été engagés dans les districts de la Sarine et de la Singine, principalement pour des inondations dans des caves et des garages.

A Bösingen, le Groupe E a dû intervenir pour une coupure d'une ligne à haute tension. Quelques routes ont été temporairement fermées en raison de chutes d?arbres, sans grandes conséquences.

Grêle au programme

Dans le canton de Berne, la police a reçu pas moins de 80 appels, a indiqué à l'ats sa porte-parole Jolanda Egger. La région de Konolfingen a été particulièrement touchée, avec de la grêle. A Oberwil, dans le Simmental, un ruisseau a débordé.

La ligne ferroviaire Berne-Chiètres (FR) a été coupée durant plusieurs heures entre Rosshäusern et Gümmenen, sur la commune de Mühleberg (BE). Selon Meteonews, il est tombé 44 litres d'eau au mètre carré en une demi-heure précisément dans ce secteur. Des bourrasques atteignant 122 km/h ont été mesurées. (ats/nxp)