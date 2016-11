Berne prêt à soutenir Cargo souterrain

Une loi spéciale pourrait aider le projet Cargo sous terrain à aboutir. Mais pas question que la Confédération verse un sou. Le Conseil fédéral a fixé la marche à suivre, a-t-il communiqué jeudi.

Cargo sous terrain vise à transférer le transport de marchandises de la route dans des tunnels. Le projet coûterait en tout environ 35 milliards de francs. Un consortium d'entreprises privées y travaille depuis deux ans. La Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse avec Migros, Coop, Manor et Denner, ainsi que CFF Cargo, Rhenus Logistics, Swisscom ou La Poste en font notamment partie.

Concrètement, il s'agirait de creuser un réseau de tunnels de six mètres de diamètre à 50 mètres sous la surface. Ils seraient équipés de trois voies. Les marchandises seraient placées dans des conteneurs ou sur des palettes transportés sur des véhicules automoteurs et sans conducteur circulant à 30 km/h.

Le premier tronçon d'Härkingen-Niederbipp à Zurich, devisé à 3,4 milliards, pourrait entrer en service dès 2030. D'ici à 2045, Cargo sous terrain devrait être étendu par étapes jusqu'à devenir un réseau national, dans lequel les marchandises pourront être transportées sans interruption de Genève à Saint-Gall et de Bâle à Lucerne.

Le projet contribuerait de manière significative à la préservation de l'environnement. Les émissions de CO2 par tonne de marchandises transportées pourraient être réduites de 80% en comparaison avec aujourd'hui. Les émissions sonores baisseraient quant à elles de 50%, ce qui est intéressant dans les zones urbaines.

Loi spéciale

Selon le Conseil fédéral, la collectivité peut retirer un léger avantage du projet. L'avantage direct reviendrait aux investisseurs ou aux exploitants. Dans cette perspective, le gouvernement est disposé à préparer une loi spéciale qui permettrait, au lieu de prescriptions cantonales et communales, d'avoir une base juridique uniforme pour la construction de l'ensemble du projet.

Une consultation pourrait être ouverte l'été prochain et le Parlement adopter le texte à fin 2018. Le Conseil fédéral pose toutefois une série de conditions. L'association d'encouragement du projet doit devenir une société anonyme. Les promoteurs doivent assurer une capacité financière suffisante d'au moins 100 millions de francs, garantie à hauteur d'au moins 50% par des investisseurs suisses.

Les futurs exploitants doivent s'engager à s'acquitter d'obligations contraignantes, notamment quant aux phases nécessaires de réorganisation de la chaîne de logistique et de transport dans les régions concernées.

Les cantons de Zurich, d'Argovie et de Soleure, qui sont concernés par le premier tronçon, doivent se déclarer d'accord sur la réalisation et intégrer le projet dans leur planification régionale des transports. L'accès au système de Cargo sous terrain devra être non discriminatoire. (ats/24 heures)