Berne veut mieux soutenir les jeunes à l'AI

Le Conseil fédéral s'attaque à la réforme de l'assurance invalidité chez les enfants, les jeunes et les assurés atteints dans leur santé psychique. Si l'AI a réussi sa transformation d'une assurance de rente en assurance de réadaptation, il reste encore beaucoup à faire pour cette catégorie de population, estime-t-il dans un communiqué. Et propose tout une série de mesures avec plusieurs axes de bataille: prévenir l'invalidité, favoriser la réadaptation ou encore intensifier le suivi des personnes concernées.

Pour les enfants et les jeunes atteints d'infirmités congénitales, l’AI financera les mesures médicales nécessaires à leur traitement. À l’avenir, l’assurance entend accompagner plus étroitement les enfants et leur famille. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés avec d’autres prestations de l’AI afin de favoriser plus tard la réadaptation, et les coûts seront contrôlés de plus près, écrit le Conseil fédéral. Qui précise encore que la liste des infirmités congénitales sera remaniée et intégrera certaines maladies rares. En revanche, certaines maladies moins graves jusqu'ici prises en charge par l'AI seront assumées par l'assurance-maladie.

Berne veut aussi éviter que les jeunes passent à l'âge adulte en touchant une rente AI. Il préconise donc qu'une rente ne puisse être octroyée que si toutes les mesures de réadaptation auront été épuisées. L'AI va aussi créer des instruments pour faciliter la transition de la scolarité obligatoire à la formation professionnelle. La détection précoce et les mesures de réinsertion professionnelle, qui marchent bien avec les adultes, seront étendues aux jeunes.

Le Conseil fédéral veut inciter les jeunes à exercer une activité lucrative et ainsi les dissuader de toucher une rente. Il prévoit ainsi que les jeunes en formation, au lieu des indemnités journalières de l’AI, touchent de l’employeur un salaire correspondant à celui versé aux jeunes en formation non atteints dans leur santé. Les jeunes en réadaptation professionnelle auront en outre droit à des mesures médicales plus longtemps, soit jusqu’à l’âge de 25 ans, au lieu de 20 ans actuellement.

Berne entend mieux conseiller et suivre également les assurés atteints dans leur santé psychique. L’AI entrera donc encore plus rapidement en contact avec eux et leur fournira un suivi et des conseils suffisamment tôt, ainsi qu’après la phase de réadaptation. Une nouvelle mesure de réadaptation, la location de services, permettra aux employeurs de tester de possibles futurs collaborateurs sans prendre de risques financiers, précise le gouvernement.

La réforme prévoit encore de mettre en place un système linéaire pour les nouvelles rentes afin d’augmenter les incitations à travailler. Avec le système de rentes actuel et ses quatre échelons, de nombreux bénéficiaires ne sont pas incités à travailler davantage, car cela n’augmenterait pas leur revenu disponible en raison des effets de seuil. Une rente entière, comme aujourd’hui, sera octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70 %.

(nxp)