Bientôt un organisme fédéral de reconnaissance?

Les internautes souhaitant voir leur identité confirmée par l'Etat devraient passer par un organisme fédéral de reconnaissance. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation jusqu'au 29 mai le cadre juridique nécessaire.

Pour pouvoir faire des transactions importantes sur Internet, les partenaires doivent pouvoir se fier à l'identité de leur interlocuteur. Pour l'instant, chaque système propose son mécanisme d'identification, ce qui entraîne des frais élevés. Des moyens acceptés et compatibles avec tous les systèmes permettraient des transactions et des démarches administratives plus efficaces.

Le Conseil fédéral veut atteindre cet objectif via un système mi-public, mi-privé. Il propose de créer au Département des finances un organisme fédéral de reconnaissance qui habilitera les fournisseurs d'identité du secteur public ou du secteur privé satisfaisant aux conditions requises à établir des «e-ID» reconnus par l'État. La Confédération pourra reconnaître certains systèmes, tels que ceux en développement à La Poste, aux CFF, dans les banques et chez Swisscom.

Troix niveaux de garantie

Tous les échanges ne nécessitant pas le même degré de sécurité, trois niveaux de garantie sont prévus pour l'établissement ou pour l'utilisation des «e-ID» : «faible», «substantiel» et «élevé». Le fournisseur de service en ligne choisira le niveau requis pour ses prestations.

Pour les prestations électroniques des autorités (cyberadministration), on fixera le niveau de garantie dans la loi applicable. Le service de la Confédération chargé de reconnaître les fournisseurs d'identité devra vérifier que ces derniers respectent les processus et les normes techniques avant d'accorder ou de prolonger la reconnaissance.

Service d'identité

Le projet prévoit également la mise en place au Département de justice et police d'un service d'identité chargé de transmettre aux fournisseurs reconnus d'e-ID les données d'identité nécessaires tirées des registres pertinents de la Confédération. La première fois, la personne concernée devra donner son accord exprès.

Le fournisseur d'identité ne pourra traiter les données reçues que pour fournir des prestations d'identification. Les données d'identité seront transmises contre émolument, afin de financer les deux services de la Confédération.

Les moyens d'identification électronique reconnus ne pourront être délivrés qu'à des personnes munies d'un document d'identité suisse ou d'un titre de séjour valable au moment de leur établissement.

La Confédération devra investir 6,5 millions de francs dans le projet. Elle table sur 1,5 million de francs de coûts d'exploitation informatique annuels et sur 700'000 francs pour les frais de personnel. Ces dépenses devraient toutefois être compensées à moyen terme par les recettes provenant des émoluments. (ats/nxp)