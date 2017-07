Blocher bientôt dans le dico historique de la Suisse

Il a été élu conseiller fédéral fin 2003 avant de devoir céder sa place 4 ans plus tard. Il est sans doute le politicien qui a le plus compté en Suisse depuis les années 90. Il, c'est Christoph Blocher, que pas un citoyen du pays ou presque ne connaît pas. Mais malgré cette notoriété, il ne figure pas dans le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), révèle ce jeudi le quotidien La Liberté.

Couac administratif

En effet, cette encyclopédie nationale en quatre langues et 13 volumes (par langue), entièrement financée par la Confédération et diffusée en ligne, ne consacre pas une ligne à celui qui a fait de l'UDC le parti le plus populaire en Suisse. Ceci alors même que bon nombre de conseillers fédéraux élus après Blocher y figurent en bonne place.

Comment est-ce possible? La Liberté explique que ce sont des raisons administratives qui sont à l'origine de ce couac. En effet, le dernier volume du DHS est paru en 2014 et à l'époque, si l'édition électronique existait déjà, il était convenu qu'elle n'y diffuse que les articles déjà parus sur papier. Or, le volume comprenant les articles sous la lettre B comme Blocher est sorti un mois avant l'élection du tribun UDC. Pas question alors de tout réimprimer pour le Zurichois.

D'autres «lettre B»

Mais Christoph Blocher n'est pas la seule «victime» de l'affaire. D'autres «lettre B» illustres ne ne figurent pas non plus dans le DHS, à l'image des conseillers fédéraux Didier Burkhalter et Alain Berset, explique le quotidien fribourgeois. En revanche, Simonetta Sommaruga, tout comme Ueli Maurer, élus quand les volumes «M» et «S» n’étaient pas encore imprimés, ont eu droit à un ­article.

Mais la situation est sur le point de changer, explique La Liberté. Le dictionnaire fait actuellement l'objet d'une restructuration complète. Les 108'000 articles seront actualisés et transférés sur le web. Tous les conseillers fédéraux, actuels et anciens, devraient cette fois figurer dans l'ouvrage au plus tard le printemps prochain.

(nxp)