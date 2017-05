«Bon pour la tête» atteint les 100'000 fr. en un jour

Premier pari réussi pour l'équipe de journalistes de «Bon pour la tête»: l'objectif des 100'000 francs à récolter a été atteint et même dépassé en un jour. Le nouveau média pourrait voir le jour en juin. En un peu plus d'un jour, la plateforme de financement participatif a enregistré 110'210 francs.

Une trentaine de journalistes, «des plus mûrs aux plus jeunes», veut créer un nouveau site romand d'informations, lit-on sur le site bonpourlatete.com. Des anciens de L'Hebdo et du Temps, dont le fondateur du magazine disparu en février Jacques Pilet, font partie de l'aventure.

«Bon pour la tête» sera d'abord un site internet, actualisé tous les jours. Dans un second temps, un cahier imprimé est prévu.

Privilégier la culture

Les journalistes entendent privilégier la culture. «La Suisse romande connaît un foisonnement créatif extraordinaire. Mais ces artistes, ces écrivains ont besoin d'une vaste chambre d'écho. Or, la place qui leur est accordée dans les journaux et magazines, à la radio et à la télévision, tend à se restreindre.»

Sans publicité ni mécène, le site d'informations sera financé uniquement par ses lecteurs. Les abonnements coûteront huit francs par mois.

Le tout est piloté par une association sans but lucratif et totalement indépendante, indique le site internet. La rédaction en chef sera bénévole. (ats/nxp)