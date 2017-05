Bornet viré, une «punition disproportionnée»

Valais L'ancien porte-parole de la police cantonale écope de 20 jours-amende avec sursis pour avoir prêté une arme à feu à son fils. Plus...

Canton du Valais Le gouvernement valaisan a décidé de limoger le chef de l'information de la police cantonale, Jean-Marie Bornet. Il s'en explique. Plus...

Elections valaisannes Le chef de l'information de la police valaisanne et candidat malheureux au gouvernement a été suspendu. Ses déclarations durant la campagne électorale seraient en cause. Plus...