Bouchons en continu à l'entrée du Gothard

Début des vacances oblige, plusieurs axes routiers en direction du sud étaient saturés. Entre vendredi et samedi, les bouchons ne se sont pratiquement pas résorbés sur l'A2 devant l'entrée nord du tunnel du Gothard. La voie ne s'est désencombrée que samedi en soirée.

En matinée, la colonne de voitures entre Amsteg (UR) et Göschenen (UR), avait atteint 13 km. Elle s'est gentiment résorbée dans la journée pour ne s'allonger plus que sur 3 km en soirée, selon les données de Viasuisse. Au pire des bouchons, il a fallu patienter jusqu'à 2 heures et 15 minutes.

A la pointe sud du Tessin, l'autoroute était aussi surchargée à l'approche de la douane de Chiasso-Brogeda.

Le TCS prévoit des pics de trafic durant la deuxième quinzaine de juillet, période synonyme de début des vacances scolaires pour les Zurichois et les habitants des Länder peuplés du sud de l'Allemagne, la Bavière et le Bade-Wurtemberg.

