Bruxelles réservée sur le vote du parlement

Le secrétaire d’Etat aux migrations Mario Gattiker a reçu jeudi à Bruxelles confirmation du satisfecit prudent de la Commission européenne suite au vote de la loi d’application de l’initiative «Contre l’immigration de masse» au parlement. Mario Gattiker, dont c’était la première rencontre avec les représentants des Etats membres depuis la présentation de la loi, a cependant dû prendre acte des réserves de la Commission. Celle-ci a demandé «des précisions et des garanties» sur «l’accès aux informations relatives aux postes vacants» ou «les droits des travailleurs transfrontaliers». Le dialogue entre Bruxelles et Berne va donc se poursuivre l’an prochain pendant la préparation de l’ordonnance.

«Le vote de vendredi est tout à fait positif. Il n’y a plus de discrimination entre les Suisses et les étrangers, mais uniquement entre les résidents et les autres… L’effet de cette législation sera plutôt limité», estime Toby Vogel, du think tank bruxellois Center for European Policy Studies. Néanmoins, aux yeux de la Commission européenne, il rend encore plus nécessaire la conclusion d’un accord institutionnel, car les risques de différends sur l’accès au marché du travail sont accrus par ce nouveau cadre juridique plus complexe. La Commission chercherait donc à «maintenir la pression sur Berne» pour sortir de l’impasse de la voie bilatérale et conclure un accord institutionnel dont la négociation est déjà très avancée. «L’accord institutionnel est une priorité», indiquait une source européenne avant la rencontre de jeudi.

La situation à Berne n’y est guère favorable. Depuis 1992, date du dernier référendum sur l’adhésion à l’Espace européen de libre-échange, «l’UDC a découvert que l’intégration européenne était un instrument politique très mobilisateur dans la population», rappelle le chercheur. Or «un accord institutionnel ne serait pas très différent d’une adhésion à l’AELE même si symboliquement ce n’est pas la même chose. Il serait aujourd’hui difficile pour l’UDC de faire un pas de côté, dit-il. On voit mal le Conseil fédéral revenir à Berne en disant qu’il accepte la compétence de la Cour de justice européenne.»

Mario Gattiker a indiqué jeudi que «l’institutionnel n’était pas un sujet» du comité mixte extraordinaire. Il n’y a «pas d’agenda mais un mandat et des négociations en cours». L’approche des négociations de sortie du Royaume-Uni, appelé à devenir lui aussi un pays tiers à partir de 2019, ne facilitera pas les choses. «Les problèmes sont un peu les mêmes. Les Européens ne vont pas donner aux Suisses quelque chose qu’ils ne veulent pas donner aux Britanniques», explique Toby Vogel. Avec Londres, les chefs d’Etat des Vingt-Huit ne dévoileront leur ligne de négociation qu’une fois que la première ministre britannique aura explicité ses demandes, fin mars.

Le statu quo serait peut-être la meilleure des solutions. «Les relations sont plutôt solides et cordiales. Ni la Suisse ni l’Union n’ont intérêt à le bouleverser», explique le politologue. Dans ce contexte, la solution au conflit entre loi parlementaire et article constitutionnel sur les contingents présentée cette semaine par Simonetta Sommaruga risque de «créer de la confusion à un moment délicat pour les relations bilatérales.» (24 heures)