CFF Cargo présente ses wagons du futur

CFF Cargo profite du salon transport logistic à Munich (D) pour présenter ses «wagons du futur». Baptisés 5L, ces véhicules sont plus silencieux, plus performants et consommeront moins d'énergie.

«5L» reprend les initiales allemands de «leise» (silencieux), «leicht» (léger), «laufstark» (performant), «logistikfähig» (adapté aux exigences logistiques) et «life-cycle-kostenorientiert» (orienté sur le coût du cycle de vie).

Le train se compose de 16 wagons porte-conteneurs. Chacun est équipé de pièces modernes, notamment des silencieux, indique jeudi dans un communiqué CFF Cargo. Ces nouveaux wagons sont un maillon important de la stratégie d'automatisation de l'entreprise.

Ils ont été développés conjointement avec le cercle d'innovation technique du fret ferroviaire (TIS), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et de nombreux partenaires industriels, précise CFF Cargo. (ats/nxp)