Ce que l’arrivée de Macron change pour les relations Suisse-UE

Après avoir vacillé sous le choc du Brexit, l’Union européenne trouve un nouveau souffle avec l’élection d’Emmanuel Macron et les victoires du parti d’Angela Merkel aux dernières élections régionales. Avec un europhile à la tête de la France et une chancelière allemande ayant la voie libre pour se consacrer à la poursuite de sa politique européenne, c’est un couple franco-allemand revigoré qui émerge sur le continent.

Ce nouveau terrain est-il favorable à la Suisse qui est en pleine négociation avec l’UE sur un accord cadre, et qui espère toujours rediscuter de la libre circulation des personnes? «Berne doit prendre en compte une nouvelle donne avec laquelle sa diplomatie n’avait pas compté, répond Gilbert Casasus, professeur d’études européennes à l’Université de Fribourg. L’annus horribilis de 2016 est terminé, et la position de Bruxelles pourrait être la suivante: nous sommes prêts à discuter avec vous, mais nous sommes plus forts qu’avant.»

Beaucoup plus optimiste, Manuel Tornare (PS/GE) parle d’une chance pour le Suisse. «On a évité le pire. Une élection de Marine Le Pen aurait été catastrophique pour notre pays. Si Paris et Berlin sont sur la même longueur d’onde, il sera plus facile de négocier. C’est d’ailleurs ce qui fait défaut au sein du Conseil fédéral, où on a l’impression que tous les membres du collège ne partagent pas la même position.» Selon lui, un couple franco-allemand revigoré, c’est aussi moins de pouvoir pour la très rigide Commission européenne. «Emmanuel Macron est un connaisseur de la Suisse. Il est prêt à œuvrer pour notre pays.»

Un triomphalisme que tempère Laurent Wehrli (PLR/VD). «Penser que tout va être plus facile, c’est mal connaître le couple franco-allemand.» Mais le Vaudois rejoint Manuel Tornare sur un point. Il est plus facile de discuter avec une Europe qui sait où elle va. «L’incertitude n’est jamais bonne pour une négociation.»

Horoscope

Une position que l’on retrouve en partie aussi chez Yves Nidegger (UDC/GE). «La Suisse a intérêt à avoir en face d’elle une Europe solide. Les gens qui vont bien sont prêts à réfléchir de façon pragmatique et à trouver des solutions. Lorsqu’ils sont dos au mur, ils restent boqués sur des positions dogmatiques.» Cela étant dit, il refuse de parler d’un couple franco-allemand revigoré. «Affirmer cela aujourd’hui relève davantage de l’horoscope. De nombreuses questions sont encore en suspens. Est-ce que Macron aura une place assez forte pour relancer l’axe Paris-Berlin? Mais surtout, aura-t-il la capacité de réformer le pays? Car aujourd’hui, la France est le grand malade de l’Europe. Et les Allemands n’ont pas franchement envie de payer pour les Français.»

Membre lui aussi de la Commission de politique étrangère, Gerhard Pfister (PDC/ZG) a une position plus tranchée. Pour lui, le renouveau européen n’aura aucune influence sur la poursuite des négociations avec la Suisse. «Il y a eu des élections, mais les défis restent les mêmes pour Bruxelles. Et la libre circulation des personnes en est un. D’ailleurs Angela Merkel elle-même insiste pour des réformes à l’intérieur de l’UE. Que le couple franco-allemand se montre plus ferme avec la Royaume-Uni, c’est possible, mais la situation de notre pays est totalement différente. Londres a demandé le divorce avec Bruxelles, alors que Berne n’a jamais été marié.» Seul avantage que le président du PDC entrevoit: «L’UE a intérêt à en finir rapidement avec la Suisse pour pouvoir se concentrer sur le Brexit.»

Vague d’enthousiasme

Face à cette vague d’enthousiasme, Gilbert Casasus appelle à la prudence. «S’il y a des divergences de vues pour la politique interne de l’UE entre l’Allemagne et la France, Macron et Merkel se rejoignent sur l’attitude à adopter face à l’extérieur.» Si la France a tout intérêt à avoir de bonnes relations avec la Suisse, il voit mal Emmanuel Macron transiger sur la libre circulation des personnes, un des quatre piliers de la construction européenne. «Son ordre de priorité, c’est une France plus forte dans une UE plus forte et ensuite seulement la Suisse.» (24 heures)