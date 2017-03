Ces papys qui se rebellent parfois avec violence

Les retraités occupent toujours plus les juges et les tribunaux. Les chiffres sont là pour le confirmer. En 2015, ce sont 5036 seniors qui ont dû répondre de leurs actes en Suisse, en hausse continue depuis quelques années, comme le relève le Blick dans son édition du 2 mars 2017.

La hausse de l'espérance de vie et le meilleur état de santé des retraités est unanimement constaté. Ainsi qu'une forte agressivité et un entêtement extrême.

Il ne paie plus ses primes

A l'image de Paul Beurer, 69 ans, jugé voici deux semaines au Toggenburg (SG) pour «désobéissance multiple dans les procédures de recouvrement de créances». Ce professeur retraité ne verse en effet plus ses primes d'assurances depuis six ans. «J'ai payé durant 40 ans sans soumettre la moindre demande de remboursement. Maintenant, c'est fini», s'est-il justifié au tabloïd zurichois.

Paul Beurer bénéficie toujours d'une assurance militaire après un grave accident de jeep en 1975. Et à ses yeux, cela suffit pour se passer d'une assurance maladie obligatoire, même s'il ne dispose d'aucune attestation officielle d'exemption. Il risque trois jours de prison.

Un arsenal à la maison

D'autres cas sont plus inquiétants, comme celui de Peter Abplanalp, 71 ans. Il avait donné des sueurs froides à la police en 2014, lorsque les forces de l'ordre avaient découvert à son domicile d'Unterseen (BE) 1311 fusils, 1186 armes de poing et 53 caisses de munition. Sans oublier 402 kilos d'explosifs et 2843 détonateurs.

Il avait fallu trois jours à une vingtaine d'officiers de policiers pour évacuer tout cet arsenal. A la plus grande fureur du retraité. «J'aime mes armes comme d'autres leurs peintures à l'huile. Cette collection, c'est toute ma vie.»

Peter Abplanalp a été condamné à une amende de 6300 francs pour infraction grave à la loi sur les armes. Il a contesté la saisie jusqu'au Tribunal fédéral où il a été débouté. Il continue son combat devant le tribunal de l'Oberland à Thoune (BE).

Papy pyromane

Beaucoup en Suisse n'ont pas non plus oublié Peter Hans Kneubühl, 74 ans, qui avait ouvert le feu à Bienne en 2010 contre des policiers, en blessant grièvement un. Il avait pu être arrêté quelques jours plus tard. Reconnu irresponsable, il s'était vu ordonner par un tribunal bernois une mesure thérapeutique stationnaire.

Le senior a refait parler de lui au début de l'année. Il a commencé une grève de la faim pour protester contre son transfert de la prison de Thoune au pénitencier de Thorberg mais l'a interrompue voici quelques jours.

Le dossier d'Andres Zaugg, 66 ans, n'est pas rassurant non plus. En 2009, il voulait faire dérailler un train et en 2010, il menaçait de passer à l'action. En 2011, il avait mis le feu à la cathédrale Saint-Ours et Saint-Victor à Soleure. Il a été condamné à cinq ans de prison et a été libéré en octobre 2016. (nxp)