Chaque année 300 enfants sont victimes d’infection du sang

Un enfant contracte presque chaque jour en Suisse une infection avec des bactéries dans le sang, qui est potentiellement mortelle. La septicémie figure même parmi les cinq causes de mortalité les plus fréquentes chez les plus jeunes d’entre eux. Une enquête nationale a été menée dans les dix plus grands hôpitaux pédiatriques helvétiques. Elle montre encore que le tiers de ces «empoisonnements du sang» sont contractés à l’hôpital.

Une septicémie peut par exemple se produire suite à une infection urinaire ou à une pneumonie. L’étude publiée dans la revue The Lancet Child & Adolescent Health permet pour la première fois de savoir quels enfants tombent malades, à cause de quels germes et avec quelles conséquences.

Entre septembre 2011 et décembre 2015, 1200 septicémies ont été dénombrées dans notre pays (25 cas pour 100 000 personnes). Le risque est plus élevé pour les prématurés et les nourrissons jusqu’à un mois, avec 146 cas pour 100 000 bébés. 7% des patients sont décédés et, là encore, les tout-petits paient un lourd tribut avec 11% de décès.

«Ces infections du sang, même si elles sont plus rares que par le passé, restent une cause fréquente de décès chez les plus petits», s’inquiète Philipp Agyeman, médecin-chef du Service universitaire de pédiatrie à l’Inselspital de Berne. «Nous pouvons faire mieux.» Le problème, c’est qu’il n’existe pas de vaccin contre deux des principaux responsables, la bactérie E. coli et le staphylocoque doré. Des recherches ont été effectuées mais n’ont jusqu’à présent pas abouti.

Les médecins veulent surtout agir en faveur des tout-petits (34% des septicémies enregistrées) et de ceux souffrant d’autres pathologies (34%, les plus fragiles étant sous chimiothérapie ou en soins intensifs). Parmi les malades, le dernier tiers est formé d’enfants qui, à l’origine, étaient en bonne santé.

Une fois sur trois, la septicémie concerne des patients hospitalisés depuis au moins deux jours. «Il s’agit essentiellement d’enfants sur lesquels un cathéter veineux a été posé, ce qui augmente le risque d’infection nosocomiale», complète Philipp Agyeman. Selon lui, ce point pourrait être amélioré. Des expériences menées en Grande-Bretagne ont montré que l’instauration de marches à suivre permet de réduire les risques.

L’importance des vaccins

Les parents se trouvent assez démunis face à de tels drames. «Il est très difficile de distinguer une infection virale qui va disparaître d’elle-même d’une infection bactérienne qui nécessite un traitement antibiotique, poursuit notre interlocuteur. Avec les tout-petits, je conseille aux parents d’aller voir un médecin en cas de fièvre ou si leur enfant mange ou boit moins bien.»

Marie-Hélène Perez, médecin adjoint au CHUV, insiste sur l’importance de la vaccination qui permet par exemple de se prémunir contre treize souches de pneumocoques, dont les infections invasives sont parmi les plus classiquement acquises en dehors de l’hôpital. Elle ajoute qu’il faut être particulièrement vigilant avec les enfants de moins de 1 an, qui sont à risque malgré la vaccination, et oser dire qu’on est inquiet.

Dans le monde, plusieurs millions d’enfants meurent chaque année d’une septicémie. L’Organisation mondiale de la santé a adopté en mai une résolution obligeant les pays signataires à améliorer la prévention. L’équipe helvétique cherche désormais à savoir si certains enfants présentent des déficits immunitaires les rendant particulièrement sensibles à une septicémie. «Nous n’avons pas encore de résultats définitifs, mais nous pensons que certains facteurs génétiques pourraient jouer un rôle», explique Philipp Agyeman. Cette nouvelle enquête sera menée avec l’EPFL. (24 heures)