Christian Levrat promet un PS constructif et combatif en 2017

Le PDC tient à son marqueur chrétien

Pas question de virer le C dans PDC. Le parti tient absolument à ses racines chrétiennes et il l’a réaffirmé hier lors de son apéritif de l’Epiphanie. «Nous avons reçu les résultats des sondages effectués dans les sections pour la stratégie 2025 du parti», explique le président Gerhard Pfister. «La base estime indispensable un débat sur les valeurs. Elle considère que «chrétien» est plus qu’un mot. C’est une valeur à défendre».



Voilà pourquoi le PDC tue dans l’œuf toute velléité de changer le nom du parti, une tentation qu’il a eu par le passé pour s’ouvrir davantage aux autres confessions et aux non croyants. Il faut dire qu’on a changé d’époque. Avec les fortes migrations en provenance des pays musulmans et le terrorisme islamique, les questions identitaires et religieuses reviennent au premier plan. Ce qui n’est pas pour déplaire au conservateur catholique qu’est Gerhard Pfister.



Cette orientation a été critiquée quelques heures plus tard par le président du PS, Christian Levrat, par ailleurs catholique pratiquant: «Nous avons eu un débat assez vif avec le président du PDC, qui considère que la Suisse a une identité exclusivement chrétienne. Je considère que c’est une erreur de lecture de notre histoire. L’identité suisse vient des Lumières, de la révolution de 1848 et de la constitution de l’Etat fédéral. Au quotidien, elle vient de la diversité: diversité des religions, des modes de vie, des langues.»



Cette polémique n’est pas non plus pour déplaire au chef du PDC. Celui-ci veut en effet donner plus de profil à son parti. «Nous sommes certes un parti du centre qui doit construire des compromis. Mais nous ne devons pas arriver avec une position de compromis dans le débat. Il faut afficher prioritairement une position claire, mûrement discutée au préalable en interne». Le PDC ne veut plus être le gentil parti qui fait la colle entre les autres forces politiques. Il est prêt à faire entendre sa différence jusqu’au bout s’il n’obtient pas de concessions des autres. A l’image de ce qu’il a fait pour la loi sur la gestion de l’immigration en décembre dernier.



Pour Gerhard Pfister, il s’agit de la seule façon de regagner des électeurs dans les parlements. Là donc où le PDC n’arrête pas de perdre des plumes au niveau suisse malgré quelques exceptions cantonales. Le parti va d’ailleurs réorganiser son secrétariat national pour en faire un instrument de combat politique. Au lieu de se consacrer à l’aide des parlementaires nationaux, il soutiendra les sections cantonales lors des campagnes. Le but? Engranger le plus de voix possibles.



Arthur Grosjean/J.Mt.