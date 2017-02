Conditions d'admission durcies pour les Erythréens

Une sortie illégale du pays ne peut justifier en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, juge le TAF dans une décision qui marque un tournant dans l'admission des Erythréens. Diffusée jeudi, la nouvelle jurisprudence considère que «des éléments individuels supplémentaires sont nécessaires».

Depuis des années, des Erythréens ont pu bénéficier de l'asile en Suisse en expliquant qu'ils avaient quitté leur pays de manière illégale et qu'ils s'exposaient en cas de renvoi à un risque de persécution.

Séjours en Erythrée malgré l'asile

Dans son arrêt, le TAF se fonde sur le constat que de nombreux Erythréens sont retournés dans leur pays pour de brefs séjours et sont ensuite revenus en Suisse. Certains sont notamment allés rendre visite à leur famille après avoir obtenu l'asile.

Par conséquent, on ne peut plus partir de l'idée que les Erythréens sont exposés, en cas de retour dans leur pays, à des sanctions constitutives de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, explique le TAF dans un communiqué de presse. Il manque un motif de persécution déterminant.

Autres motifs nécessaires

Si un bref retour est possible sans difficulté, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère, ajoute l'instance judiciaire.

Un requérant devra par conséquent faire valoir d'autres motifs pour obtenir l'asile. A noter que le TAF n'a pas eu à déterminer dans cette procédure l'incidence en droit d'asile d'une éventuelle désertion.

En l'occurrence, le demandeur d'asile, débouté en novembre 2015, avait bénéficié d'une admission provisoire, un renvoi ne pouvant alors être raisonnablement exigé. Il n'a donc pas été contraint de quitter la Suisse malgré le rejet de son recours.

Dans le détail, ce requérant avait fui son pays en 2013, après que l'armée avait commencé à enrôler à tour de bras jusque dans les pays voisins. D'après ses propres dires, l'intéressé, qui voulait éviter d'être recruté pour effectuer son service militaire, a gagné l'Ethiopie à pied, puis atteint le Soudan, la Libye, l'Italie et la Suisse le 15 juillet 2014, jour où il a déposé une demande d'asile.

Diaspora de près de 35'000 personnes

Les citoyens Erythréens restent toujours astreints à un service national à durée indéterminée. Un rapport de l'ONU diffusé en juin de l'année dernière dénonce notamment des détentions arbitraires, des actes de torture et des meurtres. Le gouvernement, qui contrôle tous les médias internes, est même accusé de crimes contre l'humanité.

L'Erythrée est depuis une dizaine d'années un des principaux pays de provenance des requérants d'asile avec une diaspora d'environ 34'500 personnes. Selon les derniers chiffres publiés par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), 5178 Erythréens ont déposé une demande d'asile en Suisse en 2016. Près de 42% d'entre eux ont obtenu l'asile. (cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017) (ats/nxp)