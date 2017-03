Conseil d'Etat: le PDC en tête, revers pour Freysinger

Les Valaisans renouvellent dimanche leurs autorités cantonales. Les trois candidats du PDC confirment leur avance dans la course au Conseil d'Etat valaisan, alors que près de la moitié des bulletins de vote sont dépouillés. Plus de 9000 voix les séparent des sortants PS et UDC.

Roberto Schmidt, Christophe Darbellay et Jacques Melly caracolent en tête et creusent l'écart avec leurs concurrents au fur et à mesure du dépouillement. Esther Waeber-Kalbermatten (PS) se maintient en quatrième position.

Oskar Freysinger a perdu lui son pari électoral. Sa proposition d'un gouvernement de droite n'a pas séduit. Le candidat sortant UDC a perdu du terrain dans l'ensemble du canton, même dans sa commune. Dans le Haut-Valais, Oskar Freysinger récolte 35% de voix de moins qu'il y a quatre ans. Même à Naters, présidé par l'UDC Franz Ruppen, il perd plus de 500 voix par rapport aux élections cantonales de 2013. A Brigue, il fait presque mille voix de moins.

Oskar Freysinger perd également des voix dans sa commune de Savièse. Il fait moins bien que les candidats PDC et que le socialiste Stéphane Rossini. Celui-ci comble peu à peu son retard. Il est encore loin de sa collègue de parti Esther Waeber-Kalbermatten, laquelle distancie toujours Oskar Freysinger.

59% de participation

La participation approche des 59%, à ce stade, soit 10% de moins qu'il y a quatre ans. Il reste un quart environ des bulletins à dépouiller.

Le premier tour devrait déboucher sur un ballottage général, car la majorité absolue s'éloigne au fil des résultats. Les verdicts des villes sont encore attendus mais il semble difficile au candidat UDC de rééditer son score d'il y a quatre ans.

(ats/nxp)