De forts orages balaient certaines régions suisses

Pluie, grêle et rafales de vent ont balayé la Suisse durant la nuit de samedi à dimanche. La région de Lucerne était sous l'eau. A Rapperswil (SG), les intempéries ont perturbé une séance de cinéma en plein air.

De nombreux éclairs ont zébré le ciel de l'Oberland bernois. Le mauvais temps s'est ensuite déplacé sur le Plateau central en direction du sud de l'Allemagne, rapporte MeteoNews. La pluie s'est aussi abattue sur le Tessin où il est tombé entre 10 et 30 litres d'eau par mètre carré. Grêle et bourrasques se sont aussi invitées dans certaines parties du canton italophone.

Lucerne sous l'eau

Dans la ville de Lucerne et ses environs des rues étaient submergées, des caves inondées et certains arbres arrachés. Il n'était pour l'heure pas possible de connaître précisément l'ampleur des dégâts. Mais la police a mené une cinquantaine d'interventions, a indiqué à l'ats une de leur porte-parole.

Images et vidéos postées sur le réseau social Twitter montrent des rues lucernoises complètement sous l'eau. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer, selon les indications des forces de l'ordre cantonales.

WFH at the #blueballsfestival in Luzern. I'm wet from head to toe. Happy they played WFH though! @dinahjane97 @LaurenJauregui @FifthHarmony pic.twitter.com/VKte06YnwM