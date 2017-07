Dégâts et perturbations à cause des orages

De violents orages ont touché les Grisons et la région bâloise samedi et dimanche soir, provoquant des inondations de routes et de caves. Les fortes pluies ont aussi provoqué des perturbations sur le réseau des Chemins de fer rhétiques (RhB).

Plusieurs tronçons des RhB ont été fermés au trafic dimanche. Les voyageurs ont été transportés avec des bus et des taxis, ce qui a provoqué des retards, a indiqué la compagnie ferroviaire.

Les lignes entre Thusis et Tiefencastel, entre Langwies et Litzirütli, ainsi qu'entre Saas et Serneus ont été coupées. Des arbres sont tombés sur les lignes de contact. Le trafic entre Langwies et Litzirütli a pu être rétabli vers 21h00. Sur les autres lignes, les trains circulent normalement depuis lundi matin.

Routes et caves inondées

A Coire, des routes et des caves ont été inondées dimanche soir. Un arbre est aussi tombé sur une ligne électrique, a indiqué la police. Il n'y a pas eu de blessé. Au col de la Fluela, les fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain samedi soir. La route a dû être fermée jusqu'à dimanche matin.

Dans le val S-charl, près de Scuol (GR), des éboulement ont barré la route. Quinze personnes ont été bloquées dans leurs voitures. Treize autres, dont deux enfants, ont dû être évacuées par hélicoptère. Il n'y a pas non plus eu de blessé.

Violents orages sur le Nord-Ouest

De violents orages ont aussi frappé le Nord-Ouest de la Suisse dimanche soir. Plusieurs arbres sont tombés sur des routes à Bâle-Campagne, a indiqué la police cantonale. Des caves ont été inondées, notamment à Röschenz et Liestal. La situation s'est normalisée vers 21h30. Là encore, personne n'a été blessé.

En Allemagne, la ligne ferroviaire Bâle-Karlsruhe (D) a été coupée près de Rust (D). La ligne de contact a été endommagée par l'orage. Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant trois heures à partir de 21h30. Un service de bus a été mis en place. La ligne de contact a dû être réparée sur 600m. Le trafic ferroviaire a pu reprendre normalement lundi matin. (ats/nxp)