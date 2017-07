Des Prévôtois demandent l'annulation du vote

Un total de douze recours a été déposé contre la votation du 18 juin sur l'appartenance cantonale de la Ville de Moutier (BE). Le délai pour recourir au scrutin est arrivé à échéance mardi.

Les recours ont été déposés par des privés ou par des groupes, indique un communiqué de la préfecture publié mercredi. En tout, quelque 32 Prévôtois demandent l'annulation de la votation.

Trois recours

Une seule personne a déposé trois recours. Selon elle, les arguments en faveur du «oui» et du «non» auraient été présentés tendancieusement. Le vote par correspondance n'aurait en outre pas été régulier et les autorités jurassiennes auraient induit en erreur les Prévôtois.

A l'inverse, les groupes de recourants les plus importants comportent six personnes. L'un conteste la liste des électeurs et fait état de rumeurs selon lesquelles le vote de certaines personnes aurait été monnayé en faveur du «oui». L'autre demande un contrôle des bulletins de vote pour examiner si une seule et même personne n'aurait pas rempli plusieurs bulletins.

Courriers visés

Les autres recours sont divers et variés. Ils portent sur des courriers envoyés aux parents d'élèves ou aux enseignants, sur un édito du maire de Moutier ou encore sur des déclarations d'un membre du gouvernement jurassien.

Un citoyen encore estime que la majorité absolue, non atteinte, devrait être déterminante. Dans un autre recours, cette même personne reproche à certains protagonistes, impliqués dans le scrutin, de ne pas avoir respecté les règles. Enfin, un Prévôtois estime qu'il aurait fallu contrôler l'identité de chaque électeur venu voter.

L'examen des plaintes peut, dans le meilleur des cas, prendre deux à trois mois, mais en général la procédure prend davantage de temps. Le 18 juin, la population de Moutier a décidé de quitter le canton de Berne pour celui du Jura. (ats/nxp)