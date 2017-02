Des étrangers fortunés se paient des permis B

En Suisse, les riches étrangers, qu’ils viennent d’Europe ou d’ailleurs, peuvent s’acheter des permis B. Etre prêt à verser un montant de 50 000 francs et disposer d’un compte en banque assez garni pour intéresser une administration fiscale cantonale permettent d’obtenir facilement le précieux sésame, rappelle l’Aargauer Zeitung dans son édition de vendredi.

«Il est possible de déroger aux conditions d’admission» en cas «d’intérêts publics majeurs»

C’est effectivement écrit noir sur blanc dans l’article 30 alinéa b de la loi fédérale sur les étrangers: «Il est possible de déroger aux conditions d’admission» en cas «d’intérêts publics majeurs». Logiquement, cela signifie que si elles le souhaitent, ces personnes peuvent également déposer une demande de permis C au bout de cinq ans de résidence, comme le stipule la loi. Soit la possibilité de rester en Suisse toute sa vie.

En tout, 523 étrangers avaient bénéficié de ces conditions spéciales à la fin de 2016. Ceux qui profitent le plus de ces dérogations sont les Russes, avec 165 bénéficiaires issus de ce pays. Suivent des ressortissants turcs (36), américains (21), canadiens (20), brésiliens (17), serbes (16) et ukrainiens (15).

Seuls les deux Appenzells et Soleure n’ont jamais fait usage de cette possibilité. Le Tessin en est le plus grand amateur, avec 200 dérogations, suivi de Genève (91) et Zurich (41). Le canton de Vaud en compte une trentaine.

Un problème fiscal

«Si ces cantons prennent ces décisions, c’est parce qu’ils en ont besoin. Il faut être clair: c’est une question de sous, réagit la conseillère nationale Céline Amaudruz (UDC/GE). Le fait que Genève use autant de ces dérogations montre bien l’ampleur du problème de ce canton. Nous avons 30% de la population qui paie 70% des impôts, on est bien obligé d’aller récupérer l’argent ailleurs. Le problème s’amplifiera si l’on ne change pas notre façon de faire.»

Alors que le débat sur l’accès à notre pays fait rage, le droit de rester en suisse ne se réduirait-il en réalité qu’à une question de gros sous? «Je suis en faveur d’une immigration maîtrisée, quoi qu’il se passe, répond la vice-présidente de l’UDC. Mais s’il faut choisir entre une personne qui paie ses impôts et l’autre pas, c’est clair que je favoriserai la première. L’important, c’est que les conditions d’obtention d’un permis de séjour prévues par la loi soit remplies.»

Pour la conseillère nationale Ada Marra (PS/VD), ces dérogations de luxe s’inscrivent dans l’air du temps. «C’est dans la ligne de la nouvelle loi sur la nationalité, qui entre en vigueur en 2018. On exclut de la naturalisation ceux qui ne possèdent pas de permis C, ceux au bénéfice de l’aide sociale et ceux qui ne sont pas formés, vu qu’il y aura un test écrit et oral.» Un durcissement qui soutient une forme d’élitisme, estime la socialiste. Ada Marra pointe du doigt une forme d’hypocrisie, à l’heure où la Suisse verrouille toujours plus son accès au nom de la préservation des valeurs: «Cela n’a rien à voir avec les valeurs. Cet article reflète le mouvement général de notre société, qui veut que les riches soient favorisés. En Suisse, ce n’est pas l’étranger que l’on craint, mais le pauvre.»

Une pratique internationale

La Suisse n’est de loin pas le seul pays à offrir un accès facilité aux fortunes étrangères. Ces «visas d’or» sont disponibles dans de nombreux pays de l’Union européenne. Un «permis B» européen s’achète 72 000 euros en Lettonie, 250 000 en Grèce, 1 million en Allemagne et même 10 millions en France. Un investissement qui permet de circuler sur tout le continent.

Les conditions varient toutefois d’un pays à l’autre. Au Portugal, un permis de séjour de cinq ans s’échange contre 500 000 euros minimum investis dans l’immobilier ou 1 million en capitaux directs. Une demande de nationalité peut être déposée au bout de six ans. Le tout à condition de ne pas revendre son bien immobilier et de séjourner au Portugal une semaine par an. (24 heures)