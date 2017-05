Des motards offrent une virée à des handicapés

La 25e Love Ride dimanche à Dübendorf (ZH) a permis à 165 handicapés de rouler à moto ou en side-car. Quelque 1250 motards et 2500 visiteurs ont participé à la fête. Environ 100'000 francs ont été récoltés en faveur des personnes souffrant de maladies musculaires.

L'affluence était à la baisse par rapport à ces dernières années à cause de la météo mitigée. Les motards et leurs passagers n'ont toutefois pas boudé leur plaisir sur la boucle de 60 kilomètres effectuée dans la campagne zurichoise.

Les dons récoltés visent à soulager le quotidien des personnes handicapées et de leur famille. Ils permettront également de financer partiellement des projets et la création d'appareils spécifiques hors de prix, selon le communiqué de presse des organisateurs. La manifestation qui fêtait son quart de siècle a été agrémentée de démonstrations aériennes du PC7-Team et du Super-Puma-Display-Show des Forces aériennes.

L'animation musicale était assurée par divers groupes de rock et de blues. La prochaine édition est d'ores et déjà agendée le 6 mai 2018 sur l'aérodrome de Dübendorf. (ats/nxp)