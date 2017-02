Des vols nocturnes autorisés à Cointrin

Des décollages et des atterrissages se feront de nuit à Cointrin, pour pouvoir calibrer le système d'approche aux instruments (ILS).

Les vols sont prévus les nuits du 27 au 28 mars et du 28 au 29 mars, lors d'une première campagne. En automne, une série de vols est programmée durant les nuits du 18 au 19 septembre et du 19 au 20 septembre, a fait savoir l'OFAC dans un avis publié mardi dans la Feuille fédérale.

Pour des raisons de météo, les vols de mesure pourraient être déplacés durant les nuits du 29 au 30 mars, du 30 au 31 mars, du 5 au 6 avril et du 6 au 7 avril, lors des tests de printemps et du 20 au 21 septembre, du 21 au 22 septembre, du 9 au 10 octobre et du 10 au 11 octobre pour la deuxième session planifiée en 2017. (ats/nxp)