Design rétro et petits prix, la formule plaît

Crans-Montana, son golf, son casino, ses chalets de luxe et… son Auberge de Jeunesse. L’opulente station valaisanne dispose depuis un mois d’une adresse adaptée aux petits budgets. Elle se situe dans un hôtel chargé d’histoire, le Bella Lui, transformé pour 4 millions de francs. Cet été, le tarif y est de 46 francs par personne et par nuit en chambre double, petit-déjeuner compris. Et même de 39 francs pour les détenteurs d’une carte des Auberges de jeunesse suisses (AJS).

Avec l’ajout d’une quinzaine de chambres pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, la capacité du lieu a été portée de 75 à 145 lits. «Cela complète parfaitement notre offre hôtelière», se réjouit Bruno Huggler. Le directeur de Crans-Montana Tourisme & Congrès est tout heureux de voir débarquer une nouvelle clientèle, jeune et majoritairement alémanique, «qui va fréquenter les commerces et les restaurants de la station». La gérante, Stefanie Salzgeber, a aussi le sourire: l’auberge affiche un taux d’occupation élevé, dépassant les attentes initiales. «Et les réservations arrivent tous les jours, aussi pour l’hiver», dit-elle.

«Comme rapport qualité-prix, il n’y a pas mieux»

Ce jeudi matin, l’équipe de douze personnes qui fait tourner la boutique s’active pour répondre aux attentes des touristes. «Comme rapport qualité-prix, il n’y a pas mieux», confie Herbert, un Bernois attablé avec sa femme dans la salle à manger. Habitués des Auberges de jeunesse, ils s’accommodent fort bien des quelques différences par rapport à un hôtel traditionnel. Après avoir bouclé leurs valises, ils devront ainsi défaire leur lit et déposer les draps dans le couloir. Le couple, qui d’habitude fréquente plutôt le Haut-Valais, vient de passer deux jours «formidables» sur le plateau de Crans-Montana. Monsieur se souviendra longtemps de sa randonnée le long du bisse du Tsittoret, tandis que Madame a beaucoup apprécié la terrasse ensoleillée du bâtiment et la vue sur les Alpes valaisannes.

D’autres clients viennent spécialement pour découvrir l’esthétique épurée de l’entre-deux-guerres. Erigé en 1930, le Bella Lui constitue un précieux héritage du Bauhaus, un courant allemand d’art, et d’architecture très influente à l’époque. Bloc de béton niché dans la verdure, largement vitré, il fut tour à tour sanatorium de luxe, établissement de soins pour tuberculeux, refuge pour les victimes de la guerre et maison de vacances, avant de devenir un hôtel trois étoiles dans les années 1990. «Au fil des décennies, les propriétaires ont pris grand soin du bâtiment et du mobilier», observe Ambroise Bonvin, l’architecte qui a mené à bien les récents travaux de rénovation. L’édifice a ainsi été classé monument historique en 2002. Une première en Suisse pour un immeuble d’architecture moderne, selon lui.

Eléments d’époque

La mutation en Auberge de jeunesse – défi technique en raison de la vétusté de l’enveloppe – a été réalisée avec le même respect du patrimoine. Les hôtes peuvent ainsi humer l’esprit du Bauhaus dans toute la bâtisse. Des fauteuils du salon aux robinets des sanitaires, en passant par les boiseries et l’ascenseur, de très nombreux éléments d’époque ont été restaurés et conservés. Idem pour les chaises longues qui garnissent les loggias extérieures des 37 chambres doubles. Stefanie Salzgeber nous fait remarquer la profondeur inhabituelle de ces balcons (2,20 m): «A l’origine, on y sortait les lits des pensionnaires, pour qu’ils puissent profiter sur soleil et du grand air», explique-t-elle.

Au rez-de-chaussée, une petite chambre simple a vocation de témoignage historique. Un cadre de lit métallique aux formes arrondies, posé sur un linoléum gris. Cinq meubles de couleur vert bouteille: une table de chevet, une armoire, une commode, un secrétaire fonctionnel équipé d’une lampe de lecture noire. «A part la douche, tout l’équipement date des années 1930», relève la gérante. Les amoureux du design rétro viennent déjà de loin pour admirer l’ensemble. (24 heures)