Deux crédits de Parmelin font tousser la Commission des finances

La Commission des finances (CdF) du Conseil des Etats a examiné en début de semaine le message sur l’armée 2017. Rappelons que Guy Parmelin, appuyé par le Conseil fédéral, propose au Parlement d'accepter trois gros crédits: 900 millions de francs pour le programme d’armement, 750 millions pour le matériel de l’armée et 461 millions pour le programme immobilier du Département de la défense.

Tout cela n'est pas passé comme une lettre à la poste à la CdF. Des élus ont tiqué sur le programme d’armement 2017, et plus spécialement sur deux crédits. Le premier concerne le réapprovisionnement extraordinaire des stocks de munitions pour la coquette somme de 225 millions de francs. Le second touche à la modernisation des F/A-18 afin de prolonger leur durée de vie. Une mesure prise pour pallier l'échec du Gripen en votation populaire, mais qui coûte 450 millions de francs.

«Pas conforme aux menaces»

Où est le problème? La Commission se demande, selon son communiqué, «si ces montants considérables étaient opportuns et nécessaires au vu de la dégradation des finances fédérales». L’un des membres, vraisemblablement de gauche, a relevé que «le message sur l’armée 2017 n’était pas conforme aux menaces identifiées contre la sécurité du pays dans le rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité de la Suisse».

La présidente de la commission Anita Fetz (PS/BS) a décidé de transmettre les doutes formulés à l'égard des deux crédits à la Commission de la politique de sécurité (CPS). C'est elle en effet qui a le pouvoir de juger de la pertinence politique d'un crédit militaire.

Souci pour Parmelin?

Le conseiller fédéral vaudois Guy Parmelin doit-il se faire du souci pour ces deux crédits? A ce stade non. Si la Commission des finances avait toussé très fort, elle aurait rendu un rapport écrit à la CPS. Elle avait aussi la possibilité de demander un refus des crédits. Ce qui n'a pas été fait. Mais elle demande quand même par oral à sa commission sœur de se pencher sur ces deux crédits pour examiner s'ils sont «pertinents et appropriés», selon ses propres mots. (24 heures)