Deux «oui » nets et un rejet massif en matière fiscale

Les Suisses ont exprimé des avis très tranchés dimanche en votations fédérales. S'ils ont accepté très nettement de créer un fonds routier et de faciliter la naturalisation facilitée des petits-enfants d'immigrés, ils ont aussi balayé à 59,1% des voix la troisième réforme de la fiscalité des entreprises.

Retrouvez ici le dépouillement des votations fédérales en direct

Seuls quatre cantons ont dit «oui»: Zoug, Nidwald, le Tessin et Vaud. Parfois du bout des lèvres. Les cantons les plus dépendants des statuts fiscaux appelés à disparaître se sont montrés plus indulgents.

Un «niet» cinglant

D'autres ont manifesté un «niet» bien plus cinglant. Comme Berne ou le Jura où plus des deux tiers des votants se sont prononcés contre la réforme. Le verdict met fin à une campagne très virulente. La défiance a prévalu au final. Et le résultat sonne comme une gifle pour le ministre des finances Ueli Maurer.

La droite, les cantons et le Conseil fédéral n'ont pas réussi à convaincre qu'il s'agissait d'une réforme incontournable et d'un investissement dans l'avenir. Le PS peut lui se féliciter du résultat. Il avait dénoncé une série de cadeaux faits aux multinationales et aux actionnaires alors que la population, classe moyenne en tête, devrait payer les pots cassés.

Oui à la naturalisation

Les Suisses ont en revanche fait confiance au Parlement sur la naturalisation facilitée. Seuls sept cantons alémanique ont refusé de modifier la constitution en faveur des petits-enfants d'immigrés. C'est la première fois qu'un tel objet obtient la majorité du peuple et des cantons. Issu d'une initiative parlementaire d'Ada Marra (PS/VD), le projet a été approuvé par 60,4% des votants.

Les Neuchâtelois ont été les plus convaincus avec 75,1% de «oui» devant les Genevois (74%) et les Vaudois (72,8%). Même le Valais a rejoint le reste de la Suisse romande avec 60,9% de soutien. Dans le camp adverse, la résistance la plus forte est venue d'Appenzell Rhodes-Intérieures (56,4%) puis de Schwyz (54,2%) et d'Obwald (53,6%). Uri, Glaris, St-Gall et la Thurgovie ont également dit «non».

Les Suisses ne devaient trancher que sur le principe, mais la loi d'application, déjà prête, est très restrictive. Seul un peu moins de 25'000 personnes devraient pouvoir obtenir le passeport suisse plus facilement. Cela n'a pas empêché l'UDC de faire une campagne axée sur la peur des naturalisations de masse ou incontrôlées avec une affiche montrant une femme en niqab. Ces exagérations semblent avoir été contreproductives.

De l'argent pour les routes

Les Suisses ont encore approuvé la création d'un fonds routier pour financer autoroutes et mobilité urbaine par 62% des voix. Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) a reçu le soutien le plus élevé dans les cantons de Neuchâtel (76,9%) et de Vaud (74,3%).

Tous deux attendent la manne fédérale pour construire entre autres les contournements de Morges (VD) et du Locle (NE). Ils sont suivis du Valais (63,4%), du Jura (61,8%), du canton de Fribourg (60,2%), de celui de Berne (59,1%) et de Genève (56,8%). Aucun canton n'a boudé le nouveau fonds routier. Le «oui» le plus timide a été prononcé par Bâle-Ville (53,6%).

Seule une partie de la gauche s'y est opposée. Elle a estimé que les automobilistes ne mettront pas assez la main au porte-monnaie dans ce projet. (ats/nxp)