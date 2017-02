Didier Burkhalter veut plus d'actions communes

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter a appelé samedi à développer des actions communes entre membres de l'OSCE lors de la Conférence de Munich. Le but est de «réduire les incertitudes politiques» et de «reconstruire un climat de confiance».

«Renforcer l'OSCE comme plateforme de discussions et comme instrument d'actions communes est une des priorités de la politique étrangère de la Suisse», a expliqué M. Burkhalter.

Le chef de la diplomatie suisse a toutefois estimé que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) avait déjà réalisé des progrès dans ce domaine. L'organisation a remis à l'agenda la question du contrôle des armes conventionnelles et relancé la discussion sur les défis et les risques actuels et à venir pour la sécurité dans la zone de l'OSCE, a-t-il précisé.

Nouveaux thèmes pour l'OSCE

Le conseiller fédéral a estimé que l'OSCE avait plus que jamais un rôle majeur à jouer dans le renforcement de la sécurité du continent européen. Et de nommer la crise ukrainienne, ainsi que les incertitudes sur les intentions de la nouvelle administration américaine, sur les conséquences du Brexit ou sur celles des élections à venir dans plusieurs pays européens.

M. Burkhalter a également indiqué que la Suisse soutiendra les efforts de la présidence autrichienne de l'OSCE pour continuer le dialogue sur la sécurité. Il a rappelé que la question du contrôle des armes conventionnelles devait en faire partie et a souligné que des thèmes comme la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme ou contre l'extrémisme violent étaient susceptibles d'intéresser tous les pays de l'OSCE. (ats/nxp)