Doris Leuthard: «On repart sur des bases constructives»

Pendant un court instant, Emmanuel Macron a paru troublé. Quand, au moment de quitter l’Elysée, Doris Leuthard ajouta aux deux bises «françaises» la troisième, bien helvétique. La conseillère fédérale lui chuchota que c’était comme ça, en Suisse. Le temps d’accuser poliment le coup, le président rétablit l’ordre «jupitérien» et assista, droit comme un coq en haut des marches de l’Elysée, au départ de la Suissesse.

Macron helvétophile?

Mardi, cette première rencontre au sommet devait apporter des éléments de réponse à la question que de nombreux Suisses se posent: Macron est-il helvétophile? Ses admirateurs suisses recensent ses liens avec la Confédération comme autant de preuves formelles. En 2012, alors banquier chez Rothschild, Macron défend les intérêts de Nestlé. Il multiplie les séjours à Vevey et tutoie l’ex-patron du groupe, Peter Brabeck. Macron se dit «girondin», favorable à une certaine dose d’autonomie régionale. Presque fédéraliste… Pourtant, depuis son élection, c’est plutôt le Macron «impérial» qui gouverne, réunit le Congrès à Versailles, réduit les prérogatives des collectivités locales. Pas très suisse.

Mardi, après leur rencontre, le président français s’est félicité de la «qualité» des relations franco-suisses, et surtout de la «volonté constante d’améliorer ces relations». Sous-entendu: la Suisse peut faire mieux encore.

Sur le plan fiscal, le dialogue «repart sur des bases constructives. Le 12 juillet, nos ministres des Finances ont acté la reprise de notre coopération administrative, ce dont nous nous félicitons», déclare le président français. La Suisse refusait ces derniers mois de transmettre des informations sur les clients français d’UBS, estimant qu’elles pouvaient être utilisées par la justice contre la banque, mise en examen dans l’Hexagone pour blanchiment de fraude fiscale. Comment s’est réglé le différend, qui porte tout de même sur environ 45 000 comptes?

Doris Leuthard est restée évasive. «Nous avons toujours défendu le principe de spécialité», note la présidente. Autrement dit, les infos transmises ne doivent servir qu’au fisc français, pas à la justice. «Mais les deux administrations n’avaient pas la même interprétation de ce principe.» On n’en saura pas plus.

«Je suis très surpris de l’attitude de Berne sur ce dossier, réagit le conseiller national vaudois Fathi Derder (PLR), président de la délégation des relations avec le parlement français. On nous dit qu’on a réglé le problème, mais on ne nous dit pas comment. En tant que parlementaire, je n’ai aucune garantie que l’administration défende les intérêts du pays.»

«Normalisation»

«Normalisation» est le terme que Mme Leuthard préfère pour qualifier les relations franco-suisses, après les années de conflit sur le plan fiscal. Elle l’emploie même pour le dossier épineux de la libre circulation. La «préférence aux chômeurs indigènes», qui pourrait traduire dès 2018 l’initiative «Contre l’immigration de masse» de 2014, ne pose pas de problèmes au gouvernement français, assure la présidente. «Ils n’ont pas émis de souhaits additionnels, c’est réglé.» Enfin, tempère Mme Leuthard, dans ces rencontres entre présidents, on ne se perd pas dans les détails. Seules comptent les grandes tendances.

Le «dynamisme» de Macron

Aux yeux de l’Argovienne qui a une certaine habitude des présidents français, ce Macron est-il différent, plus sensible aux particularités suisses? «Je ne vois pas de grande différence avec MM. Sarkozy ou Hollande, nuance Doris Leuthard. Mais il y a un certain dynamisme avec le nouveau président et un désir d’efficacité. Parfois, dans le passé, on attendait très longtemps avant d’avoir des résultats.»

La centrale nucléaire de Fessenheim, voisine de la Suisse, en est un bon exemple. «Chaque fois on repart avec une date de fermeture et chaque fois ça change», sourit Mme Leuthard. François Hollande promettait 2016, puis 2018… Le premier ministre Edouard Philippe, avec lequel la présidente s’est aussi entretenue, n’a avancé aucune date précise. «Je crois que c’est une question financière plus qu’énergétique», note la responsable suisse de l’environnement. (24 heures)