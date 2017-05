Douaniers afghans en formation à l'aéroport

Six douaniers afghans vont suivre une formation pour contrôler le fret aérien à l'aéroport de Zurich. Cette coopération s'insère dans la lutte contre le commerce international de drogue.

Des experts suisses du poste-frontière de l'aéroport vont leur apprendre pendant une semaine des techniques pour détecter les envois à risques et effectuer des contrôles, a annoncé lundi l'Administration fédérale des douanes (AFD).

L'Afghanistan est l'un des plus gros producteurs mondiaux d'opium et l'héroïne s'introduit en Europe par le biais de marchés illégaux, rappelle l'AFD dans son communiqué. En transférant leur pratique et leur savoir-faire, les douaniers suisses contribuent à combattre le commerce de drogue en sécurisant la chaîne de livraison, poursuit l'AFD.

Cette formation est coordonnée par l'AFD, par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et par l'Organisation mondiale des douanes (OMD). (ats/nxp)