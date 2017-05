Double voie du tunnel du Lötschberg réclamée

L'association de défense des intérêts ferroviaires de la Suisse occidentale a tenu vendredi son assemblée générale à Viège (VS). Une manière pour l'organisation de marquer son soutien à la double voie du tunnel du Lötscherg.

OUEStRAIL en est convaincu: il faut terminer l'aménagement du tunnel ferroviaire de base du Lötschberg. Son président et conseiller aux Etat jurassien Claude Hêche l'a réaffirmé devant la centaine de personnes réunies pour la 14e assemblée générale de l'association.

Actuellement, sur les 34,6 km du parcours, 21 sont praticables sur une seule voie. «Or, moins de quatre ans après son inauguration, en 2007, le tunnel du Lötschberg entre Frutigen (BE) et Rarogne (VS) était déjà proche de la saturation», indique OUESTRAIL dans un communiqué.

OUESTRAIL souhaite que l'achèvement du Lötschberg soit intégré dans le prochain programme du développement des infrastructures ferroviaires (PRODES 2030/35). Deux autres projets doivent être également intégrés selon elle: «L'augmentation de la capacité entre Genève et Lausanne et sur le Pied du Jura, et le remplacement de la liaison historique par une ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds».

Rattrapage nécessaire

Le coût de chacun des projets est estimé à un milliard, rappelle l'association. Claude Hêche a estimé que le rattrapage du développement du réseau ferroviaire en Suisse occidentale est une nécessité, également au regard des montants moins importants investis dans la région par rapport au reste de la Suisse.

Le président d'OUESTRAIL s'est déclaré très réservé sur le projet de l'Office fédéral des transports de créer un réseau grandes lignes à deux vitesses. Selon lui, chaque voyageur paie le même prix et doit donc bénéficier d'un service égal sur l'ensemble du réseau.

L'assemblée a encore pris congé du secrétaire général d'OUESTRAIL, Jean-Claude Hennet. Il part à la retraite après 14 ans passés à son poste. (ats/nxp)