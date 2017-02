L'industrie suisse du bois compte beaucoup sur la législation «Swissness» pour affronter la concurrence étrangère, souvent meilleur marché. L'association faîtière Lignum a introduit en 2009 le label Certificat d'Origine Bois Suisse (COBS), «pour tout le bois exploité et transformé en Suisse ou au Liechtenstein».

Mais comme le rappelle le Tages-Anzeiger dans son édition du 24 février, même ce label doit faire des concessions, puisque Lignum reconnaît sur son site qu'«au minimum 80% des bois doivent provenir de Suisse».

60% que pour certains produits

L'association nie toute volonté de tromperie et son porte-parole Michael Meuter explique que la part de bois étranger correspond à une moyenne entre les différents produits dont certains comme les grumes exigent 100% de bois suisse. Ce qui veut dire que d'autres n'ont «que» 60% de bois suisse.

Lignum promet d'être plus explicite sur son site Internet à l'avenir. Dans son règlement, la fédération précise que certains produits comme les panneaux de fibres ou de particules ainsi que les pellets de bois peuvent se contenter d'une proportion minimale de 60% en bois suisse pour obtenir le label.

Une maison en bois... tropical

Une différence dont n'a pas eu à se soucier sa présidente, la conseillère nationale Sylvia Flückiger (UDC/AG). Elle a en effet fait construire sa maison de Schöftland (AG) en bois tropical, a découvert DerBund.ch/Newsnet.

La branche compte également sur la campagne Woodvetia de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), d'un montant de 2,25 millions de francs. Ce que ne comprend pas le WWF. «Nous sommes surpris de voir l'OFEV mettre autant d'argent dans une compagne pour un label d'origine», souligne sa porte-parole Corina Gyssler.

Seul label pour le bois suisse

Le groupe écologiste explique que COBS ne prouve pas que le bois provient d'une exploitation écologique et sociale, contrairement au label FSC, pour Forest Stewardship Council. Cette association, à laquelle participe le WWF et d'autres groupes de protection de l'environnement, s'assure qu'un bois ou un produit à base de bois provient de fournisseur garantissant la gestion durable.

L'OFEV réfute ces critiques, expliquant que sa campagne Woodvetia met en avant le bois suisse. Et que seul le label COBS garantit sa provenance, explique Rolf Manser. Il n'est pas nécessaire non plus qu'il provienne absolument d'une exploitation à gestion durable.

Lignum reconnaît «deux à trois cas» où des exploitations ont tenté d'utiliser le label COBS sans s'être enregistrées mais elles ont régularisé leur situation. Dans quatre cas, il a fallu envoyer des avertissements écrits et dans un dossier, la label a dû être retiré à une exploitation. La fédération se félicite toutefois du succès de son COBS. «Les dispositions sont dans l'ensemble respectées», s'est réjouit Michael Meuter. (nxp)