Du traditionnel au moderne, les bons vœux du Conseil fédéral

C’est un rituel de fin d’année. Certains se contentent d’une note sur les réseaux sociaux ou d’un courriel. Mais l’envoi d’une carte de vœux garde son importance et les conseillers fédéraux ne dérogent pas à l’exercice. Au Département de l’intérieur, on en imprime environ 1400. Celui de l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication en a déjà envoyé plus d’un millier. Chez Guy Parmelin, il n’y en a eu que 400, et 250 chez Ueli Maurer. Quant à Didier Burkhalter, il n’envoie que quelques cartes de manière active. Pour le reste, il répond à celles qu’il reçoit.

Les collectionneurs sont avertis, certains messages sont plus rares que d’autres. Et sur le fond, que peut-on dire de ces bristols? «Il n’y a pas de faux pas… Mais globalement, il n’y a rien de fou non plus», résume Cédric Alber. Ancien chef de cabinet du conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet, ce spécialiste en communication a régulièrement assisté à la sélection de la carte de vœux. Selon lui, c’est un choix «très personnel». Y compris pour nos ministres.

Commençons par les ultraclassiques Ueli Maurer et Johann Schneider-Ammann. Tendance institutionnelle pour le premier, dont la carte arbore un drapeau suisse, la Coupole fédérale et des sommets terriblement rapprochés. «La Banque nationale n’est pas très loin, on colle au Département des finances», relève Frédéric Zamofing, patron de l’agence FZ Activation, qui conseille les PME. Tendance nature avec Schneider-Ammann, qui termine son année présidentielle avec un cliché de sommet enneigé. Et un message d’Aloïs Glück que nous vous laissons méditer: «Tout le monde veut renouer avec la nature, mais personne ne veut y aller à pied.»

Autre option, le tableau. Didier Burkhalter a choisi la carte impressionniste de Présence Suisse, qui représente un col tout en traits colorés. «Cette version pointilliste correspond bien au côté consciencieux, travailleur et appliqué du ministre», observe Cédric Alber. L’œuvre est signée Giovanni Segantini, un peintre italien qui s’était installé aux Grisons. Frédéric Zamofing y voit le lien avec l’image d’une Suisse ouverte, renforcée par le fait qu’un col y est représenté. Quant à Guy Parmelin, il propose la reproduction du tableau Vendange au bord du lac Léman, du Genevois Léon Gaud. Ces femmes au milieu des vignes sont déjà suspendues dans son bureau. «C’est le retour aux valeurs, à la terre, à la vigne», poursuit Frédéric Zamofing.

«Un appel à l’unité»

Simonetta Sommaruga, elle, envoie la photographie d’un garçon placé dans un foyer d’éducation en 1940. La ministre rappelle que ces enfants ont droit à une réparation. Elle est ainsi la seule à renvoyer explicitement à un dossier politique. «Certains ministres communiquent vers l’extérieur avec des images classiques de la Suisse, mais elle a choisi un message de politique intérieure, relève Frédéric Zamofing. J’y vois son engagement, la volonté de justice et de bien faire.» En revanche, glisse Cédric Alber, «on ne retrouve pas le côté féerique et léger de la fin d’année».

Pour Doris Leuthard, le fond est rose, avec des photos d’enfants et un message: «Un monde avec des enfants est un monde avec un futur.» «C’est une carte inattendue de la part d’une ministre, commente Cédric Alber. Elle est très populaire et familiale. Mais c’est cohérent avec les valeurs de son parti.» L’avis de Frédéric Zamofing? «Si j’étais responsable des transports, j’aurais montré le Gothard. Mais là, Doris Leuthard présente un message de future présidente avec un engagement pour les générations futures. Elle a choisi des enfants particuliers, certains sont migrants… Il y a un appel à l’unité.»

On bouclera ce tour d’horizon avec l’originalité d’Alain Berset et son cliché d’une personne vêtue de blanc et entourée de pois et de chiffres. Son message? «Les chiffres masquent parfois l’essentiel.» Cédric Alber salue «un choix assumé de faire confiance aux artistes». Le cliché, en effet, est celui d’une lauréate du Swiss Design Award 2016. La conclusion de Frédéric Zamofing: «Le ministre de l’Intérieur met en avant une autre image de la Suisse et de sa créativité. Il nous montre son attachement à la culture… En même temps, est-ce que vous auriez imaginé une carte sur les coûts de la santé?» (24 heures)