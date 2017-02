Du travail plutôt qu’une rente AI pour les jeunes

D'abord la bonne nouvelle. Les entrées dans une rente AI ont été divisées par deux ces dernières années. Elles sont passées de 30'000 à environ 15'000. Ensuite, la mauvaise nouvelle. Chez les jeunes en dessous de 30 ans, il n’y a pas eu de recul et on relève de nombreux problèmes psychiques.

Alain Berset, le ministre de la Santé, a donc décidé de présenter un nouveau projet axé sur les jeunes et sur les assurés souffrant de problèmes psychiques. «Nous voulons améliorer l’intégration de ces personnes dans la vie professionnelle et éviter qu’elles n’entrent dans une rente AI».

Détection précoce et mesures de réinsertion



Le Conseil fédéral veut inscrire dans la loi «qu’une rente ne sera octroyée que lorsque toutes les mesures de réadaptation auront été épuisées». C’est-à-dire: détection précoce du handicap physique et psychique et aides à la transition de la scolarité obligatoire vers la formation professionnelle. L’AI fera tout pour faciliter le travail en entreprise. Et ce travail doit être mieux rémunéré qu’une rente afin d’inciter le jeune à exercer une activité lucrative.

Conseils et suivi pour assurés avec des problèmes psy



Les personnes souffrant de problèmes psychiques seront davantage conseillées et suivies par l’AI. Elles pourront aussi effectuer des tests en entreprises. Ces dernières, de leur côté, seront incitées financièrement à prendre le risque d’engager ces personnes plus fragiles. Si tout se passe bien, la rente invalidité sera supprimée. Mais la personne aura une garantie chômage plus élevée. Elle pourra prétendra à 180 jours d’indemnités au lieu de 90.

Des employeurs davantage soutenus



Les entreprises qui jouent le jeu de prendre quelqu’un à l’AI bénéficieront de prestations de conseils et de suivi plus étendues. Elles jouiront d’une couverture de risques accrue en cas d’accident ou de dommage causé par la personne placée.

Une dette de l’AI envers l’AVS qui reste importante

L’AI reste toujours largement endettée. Elle doit encore rembourser à l’AVS plus de 12 milliards de francs. Alain Berset n’est pas inquiet. «Le désendettement de l’AI a bien fonctionné ces dernières années. Les chiffres sont meilleurs que prévus». Il se dit confiant que l’AI réussira à payer le solde d’ici 2030, même s’il ne peut exclure un renversement de tendance.

Le Conseil fédéral se refuse en tout cas de coupler cette révision de l’AI avec un programme d’économies. «Cette réforme est déjà assez compliquée puisque nous allons passer d’un système de rente à échelons à un système de rente linéaire pour éviter les effets de seuils. Ne rajoutons pas une difficulté supplémentaire», déclare Alain Berset. le dernier mot reviendra au parlement.

Réactions contrastées des organisations concernées

Du côté de l’USAM, qui représente les PME, l’accueil est plutôt frais. L’organisation salue certes la volonté du Conseil fédéral de mieux intégrer sur le marché du travail les personnes atteintes dans leur santé psychique. Mais elle regrette que l’assainissement de l’AI ne soit pas poursuivi. Elle «exige des économies supplémentaires et l’abandon du versement de rentes aux personnes de moins de 30 ans».

Inclusion Handicap, qui regroupe 1,6 million de personnes handicapées en Suisse, estime que la révision va dans le bon sens en axant les efforts sur les jeunes. Mais elle s’interroge sur son efficacité réelle. «Qu’arrive-t-il aux personnes handicapées à l’issue des mesures d’insertion? Ont-elles toujours un job deux mois après? Aboutissent-elles à l’aide sociale?» se demande la présidente Pascale Bruderer Wyss, par ailleurs conseillère socialiste aux Etats. (24 heures)