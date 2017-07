Employés fiables ou pas? La question qui fâche

Un tableau avec 82 noms et autant de photos passeport. Dans une lettre adressée à une centaine de chefs d’équipe de Swissport, il leur est demandé de donner leur avis sur la fiabilité du personnel intérimaire fourni par Adecco, par un simple «oui» ou «non». Pouce levé ou pouce baissé: la méthode surprend. Pas illégale, elle est peu recommandable.

«La saison hivernale arrivant bientôt à échéance, nous souhaiterions avoir vos avis sur les prestations des collaborateurs Adecco charter hiver», indique une lettre datée du 16 mars transmise aux chefs d’équipe et chefs de machine de la société d’assistance au sol Swissport, qui gère les valises des passagers. En annexe figure un tableau avec les noms, ainsi que les photos des bagagistes. «Merci de cocher le «OUI» aux employés qui selon vous sont des éléments fiables et le «NON» à ceux qui ne correspondent pas à vos attentes.» Aucun critère d’évaluation n’apparaît, mais on souhaite recueillir des «remarques positives, comme négatives».

«C’est injuste pour eux!»

«Je trouve ça aberrant! On a reçu cette lettre dans notre casier, sans autre explication. Je n’ai pas été formé pour faire ça. C’est gênant de noter des gens qu’on n’a vus travailler que quelques heures parfois, sur une durée de cinq mois. Comment les juger au final sans même en discuter avec eux? Et sur quels critères? Il y a un risque de copinage. C’est injuste.» Fâché par la méthode, différente de celle dont il bénéficie (lire ci-contre), cet employé de Swissport n’a pas répondu. Un autre critique l’arbitraire de la démarche. Secrétaire du Syndicat suisse des services publics, Jamshid Pouranpir s’étonne de cette pratique: «Cela pose problème, réagit-il. Il faudrait savoir si ces collaborateurs Adecco étaient au courant de cette évaluation spécifique, s’ils ont pu recevoir une copie de leur évaluation et réagir.»

Pour le secrétaire syndical, ce traitement expéditif réservé aux intérimaires, dont Swissport ne révèle pas le nombre, est révélateur de leur statut précaire. «Swissport fait appel à Adecco pour engager un personnel flexible, pouvant travailler au minimum trois heures par semaine, avec mobilisation dans un délai de deux heures. Il n’y a pas plus précaire que ce statut.»

Interrogé sur ce cas de figure, Yves Emery, professeur de management public et de ressources humaines à l’IDHEAP, à Lausanne, est clair: «C’est une pratique peu recommandée.» Pour une autre experte en ressources humaines à Genève, souhaitant rester anonyme, «l’intention est sans doute bonne, mais la façon de faire n’est peut-être pas tout à fait judicieuse».

Evaluation au long cours

Chez Adecco, on ne voit pas l’ombre d’un problème. La chargée de communication Lorena Brunner assure que la lettre n’est qu’un élément d’évaluation finale d’un processus qui «commence dès le premier jour de travail et dure, dans ce cas, jusqu’à la fin de la saison charter». Les échanges sont quotidiens entre les parties. «Adecco et Swissport discutent régulièrement les feed-back sur la performance des employés car c’est un environnement hautement réglementé. Ainsi, les employés reçoivent constamment des retours sur leur travail.» Ils peuvent demander le résultat de leur évaluation, et «ce résultat peut, évidemment, être discuté avec les personnes impliquées». On n’en saura pas plus sur le bilan de l’évaluation 2017.

Pourquoi Swissport s’associe-t-elle à cette manière de faire? «Les opérations de Swissport fonctionnent 365 jours par année, de 4 heures du matin à minuit, explique Evelyne Humbert, directrice des ressources humaines. Les équipes sont sans cesse réorganisées et, de ce fait, les team leaders et chefs de machine ont constamment de nouvelles équipes à superviser. Des évaluations sur les performances des employés internes ou externes faites par les chefs d’équipe et team leaders sont donc importantes.»

Genève Aéroport, qui attribue une concession à Swissport, ne commente pas la façon dont une entreprise contribue à l’évaluation de son personnel intérimaire. (24 heures)