En manque de contribuables, Champéry drague ses résidents secondaires

«Notre canton propose des conditions avantageuses en matière de fiscalité, de frais d’assurance, d’immatriculation de véhicules…» Dans un récent courrier adressé à ses quelque 1200 propriétaires de résidences secondaires, la Municipalité de Champéry fait ouvertement la promotion du Valais. Mais c’est avant tout pour soigner ses finances déficitaires et assurer son propre avenir que cette commune de 1300 âmes fait les yeux doux à ses hôtes les plus fidèles, Suisses et étrangers. Objectif: les inciter à établir leur domicile principal dans la station.

L’argument massue, pour certains Confédérés, a trait aux droits de succession. En Valais, contrairement à Vaud et à Neuchâtel, l’impôt est nul pour les héritiers en ligne directe. «Pour un couple de retraités ayant des enfants à qui transmettre son bien, cela peut s’avérer payant de déposer ses papiers ici. Je connais plusieurs personnes qui y songent à cause de ça», témoigne André Gossauer. Ce Genevois, qui possède un appartement à Champéry depuis trente ans, préside la Fédération valaisanne des associations de résidences secondaires. A ses yeux, l’initiative des autorités locales est pertinente. «Les communes de montagne ont besoin d’argent. Encourager les gens à s’y installer est un moyen intéressant d’en trouver.»

De quoi faire grincer des dents dans d’autres cantons? «En Suisse, on est libre de se domicilier où l’on veut», rétorque le président de Champéry, Luc Fellay. Il assume la démarche: «Ce qui fait notre force, c’est l’authenticité, la montagne, le domaine skiable des Portes du Soleil, la facilité d’accès par la route et par les transports publics. Mais c’est aussi le fait que le village vit toute l’année, avec un cabinet médical, une pharmacie, des commerces, un bureau de poste, etc. Cela ne pourra continuer que si nous avons une population résidente suffisante.»

Une politique coûteuse

Dans leur missive aux résidents secondaires, les autorités affirment qu’elles font leur part du travail en mettant à leur disposition «des prestations de qualité» et en animant la station toute l’année. «Cette dynamique permet de garantir notre attractivité et par conséquent la valeur de votre patrimoine immobilier», peut-on y lire.

Comme dans toutes les localités touristiques, ces efforts coûtent cher. «Nos infrastructures sont dimensionnées pour accueillir 10 000 personnes, mais ceux qui les paient à travers leurs impôts sont dix fois moins nombreux», résume Luc Fellay. Le ménage communal est dans le rouge: le dernier exercice comptable affiche un déficit de près de 1 million pour 13,1 millions de recettes. Et l’endettement net dépasse 11 000 francs par habitant. «Après avoir beaucoup investi ces dernières années, nous allons devoir réduire la voilure.»

Taxe rejetée

Pour remédier à ce déséquilibre, Champéry essaie depuis des années d’attirer de nouveaux contribuables. Problème: le niveau élevé des loyers et du prix des terrains freine celles et ceux qui voudraient s’y établir. La moitié des employés communaux n’ont pas les moyens de résider sur place, illustre le président. La Municipalité a bien dans ses tiroirs un projet d’immeuble à loyers modérés, mais cherche toujours l’investisseur prêt à le financer.

De guerre lasse, la station a tenté – comme plusieurs autres en Valais – d’introduire une taxe sur les résidences secondaires. La justice en a décidé autrement (lire ci-dessous). D’où l’opération séduction lancée auprès des propriétaires de logements de vacances. «Il nous faudrait une centaine d’habitants supplémentaires», évalue Luc Fellay. L’enjeu à long terme est de taille, selon lui: avec la nouvelle législation sur l’aménagement du territoire, la population résidente principale devient l’élément déterminant dans le calcul de la zone à bâtir.

Quelques intéressés

Jusqu’ici, treize particuliers ont pris contact avec l’administration communale afin d’étudier les modalités d’un transfert de leur domicile fiscal. Reste à savoir s’ils rempliront les conditions requises. «Il faut démontrer son intention de s’établir durablement dans la commune», indique le Service valaisan des contributions (SCC).

La question, très sensible, fait l’objet d’une abondante jurisprudence du Tribunal fédéral – et suscite parfois d’âpres négociations entre administrations cantonales. «Il arrive que l’on conclue à un domicile alternant, relève le SCC. La personne paie alors ses impôts à parts égales dans deux cantons». A Champéry, Luc Fellay affirme d’ores et déjà qu’il n’est pas question de faire subir à ses futurs concitoyens une surveillance étroite.

(24 heures)