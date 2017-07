Erwin Sperisen reste en prison

La demande de remise en liberté d'Erwin Sperisen a été rejetée par la justice genevoise, a appris la Tribune de Genève. Cette requête avait été adressée la semaine passée par les avocats de l’ex-chef de la police du Guatemala, après l'annulation de sa condamnation par le Tribunal fédéral (TF).

«Notre demande a été rejetée hier par la présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui se rattache aux quelques éléments jugés non arbitraires dans l'arrêt du TF et invoque le risque de fuite», annoncent Mes Florian Baier et Giorgio Campà, avocats d'Erwin Sperisen. Les défenseurs avaient mis en avant les constats des juges fédéraux concernant «le procès inéquitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, les preuves appréciées arbitrairement et la violation du droit d'être entendu» d'Erwin Sperisen.

Me Giorgio Campà ne mâche pas ses mots: «Cet acharnement dénote l'incapacité totale d'Alessandra Cambi Favre-Bulle, présidente de la CPAR, de juger de façon objective et impartiale notre client.» Il annonce donc faire recours auprès du Tribunal fédéral.

Le procès en appel d’Erwin Sperisen doit reprendre à zéro. Dans un arrêt délivré le 12 juillet, le TF a partiellement admis le recours de l’ex-directeur général de la police nationale civile du Guatemala, enfermé à Champ-Dollon depuis cinq ans. En somme, il valide en partie ses attaques à l’encontre de la justice genevoise qui l’a condamné à la perpétuité pour avoir participé à l’assassinat de dix personnes dans la prison de Pavon, au Guatemala, en 2005 et 2006. (24 heures)