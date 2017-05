Escroqueries sur Facebook en hausse

Une recrudescence des escroqueries via les réseaux sociaux, et en particulier via Facebook, a été constatée par la Police fribourgeoise ces dernières semaines.

Les auteurs se procurent les numéros de portable des victimes à l’aide de faux profils et effectuent des achats en ligne. Ces achats sont par la suite directement débités sur la facture téléphonique. Le montant du préjudice peut s’élever de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de francs.

La Police recommande d’éviter de rendre public ses données personnelles sur les réseaux sociaux.