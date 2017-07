Êtes-vous concernés par l'hépatite B ou C? Un test est offert

La lutte contre l’hépatite se poursuit. Le réseau Stratégie hépatite suisse (SHS), qui réunit 80 personnalités des milieux médicaux, de l’économie, des patients, des assureurs et des autorités, lance une campagne de dépistage. A l’occasion de la Journée mondiale contre l’hépatite, le 28 juillet, elle offre cet examen à toutes les personnes présentant un risque d’avoir contracté le virus de l’hépatite B (VHB) ou C (VHC).

En Suisse, quelque 80'000 personnes vivent avec l’une de ces deux hépatites, mais environ la moitié d’entre elles ne savent pas qu’elles sont infectées. «Une hépatite qui n’est pas détectée et pas traitée peut être lourde de conséquences», avertit SHS dans son communiqué diffusé mardi. Le risque est notamment de développer au fil des décennies une cirrhose ou un cancer du foie. La maladie peut aussi altérer la qualité de vie, en entraînant notamment de la fatigue ou une baisse de la concentration.

Dans le cadre de cette campagne, un test en ligne permet de sélectionner les patients à risque, pour l’une des maladies ou les deux. Ces personnes reçoivent un bon à faire valoir jusqu’à fin septembre auprès de partenaires situés dans les principales agglomérations – à Genève et à Lausanne, notamment.

Pour ces deux maladies, les principaux facteurs de risque sont la réception de sang à l’hôpital avant 1990, la consommation de drogues par injection ou sniff ou encore la réalisation de tatouages ou piercings dans des conditions d’hygiène insatisfaisantes. L’hépatite B peut aussi se transmettre par des rapports sexuels non protégés. Quant à l’hépatite C, elle touche en particulier les personnes nées entre 1950 et 1985, à une période où le virus n’était pas encore identifié.

Attirer l'attention

L’an dernier, un test en ligne permettait déjà aux internautes d’obtenir des recommandations sur l’opportunité d’un dépistage. La possibilité de le faire gratuitement est une première, rendue possible grâce à la collaboration avec des laboratoires privés. «Nous pensons qu’une centaine de tests seront effectués dans toute la Suisse, précise Bettina Maeschli, porte-parole de SHS. Notre objectif est surtout d’attirer l’attention sur le sujet, celle de la population en général mais aussi celle des médecins qui ne pensent pas toujours à proposer de telles analyses.»

Pour mémoire, une nouvelle génération de médicaments contre le virus de l’hépatite C a augmenté les chances de guérison à plus de 90%. Leur remboursement par l’assurance de base était limité à certaines catégories de patients, en raison de leur coût. Depuis début juillet, toutefois, l’un de ces traitements est mis à disposition de tous ceux qui sont atteints. Il est utilisé pour soigner les génotypes 1 et 4 du virus, ce qui concerne 62% des personnes infectées.

La probabilité de guérir est plus faible pour l’hépatite B chronique. «Mais des traitements permettent de bloquer le virus. C’est un système très semblable au contrôle du VIH», précise Andrea De Gottardi, médecin principal du service d’hépatologie à l’Hôpital de l’Ile à Berne. L’intérêt du dépistage, ajoute le professeur, est de rendre ces gens attentifs aux risques de transmission. Précisons que dans ce domaine, la recherche est intense et le docteur espère qu’un traitement permettant d’éliminer le VHB sera également développé à moyen terme.

Débat national... Et international

Cette campagne de Stratégie hépatite suisse s’inscrit dans une réflexion plus large. L’opportunité de dépister systématiquement certaines catégories à risque d’avoir contracté le VHC fait l’objet d’une étude de modélisation mathématique mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ses conclusions sont attendues en janvier 2018. Les Etats-Unis ont fait ce pas en 2012, et recommandent un dépistage des personnes nées entre 1945 et 1965. Selon des études américaines, cette stratégie est rentable. Mais cette conclusion ne fait pas l’unanimité et le Canada a renoncé à une telle mesure.

En Suisse, 75% des infections déclarées touchent des personnes nées entre 1951 et 1985. Une cohorte basée sur l'âge pourrait être utilisée pour définir une population cible. «Pour l’instant, nous n’avons pas de données pour dire si une telle mesure serait efficace», explique Olivia Keiser, qui pilote les travaux de recherche pour le compte de l’OFSP. «Nous allons comparer différentes possibilités d’effectuer un dépistage, en regardant quels groupes à risque pourraient être ciblés.»

Ce débat sur l'opportunité d'une telle campagne officielle est aussi lié au fait que les médicaments contre le VHC n'étaient pas disponibles pour tous. A quoi bon dépister la population si on ne peut pas lui offrir ensuite un traitement? Selon Andrea De Gottardi, l’élargissement du remboursement des médicaments contre le VHC change la donne. «L’opportunité d’être guéri est plus grande. Et même les patients qui ne peuvent pas être traités pour l’instant peuvent être suivis», conclut-il. (24 heures)