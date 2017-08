Ex-maire condamné pour pornographie enfantine

L'ancien maire de Berneck (SG) a été condamné mercredi en première instance à une peine privative de liberté de 1 an ferme. Il s'est rendu coupable d'avoir téléchargé des images de pornographie enfantine. Sa peine de prison ferme a été repoussée au profit d'une thérapie ambulatoire.

Le juge unique du Tribunal de l'arrondissement du Rheintal à Altstätten a suivi le procureur, qui réclamait un an de prison ferme. Il s'agissait d'une procédure accélérée, l'ancien élu ayant avoué les faits. La durée de la thérapie ambulatoire devra être fixée par les services de probation.

50'000 fr. de frais

Plusieurs infractions de pornographie ainsi que de nombreuses tentatives ont été retenues contre l'homme de 55 ans. Entre 2012 et 2014, il a téléchargé des images de pornographie enfantine sur Internet et les a diffusées. L'ancien maire devra encore s'acquitter des frais liés au procès et à l'enquête qui s'élèvent à 50'000 francs.

Arrêté en mai 2015, il a été placé deux mois en détention préventive, alors qu'il occupait toujours la mairie de Berneck. Il s'est officiellement retiré en juillet 2015, alors que son mandat était échu en mars 2016. (ats/nxp)